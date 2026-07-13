Mor un home de 57 anys mentre treballava en una casa a Dosrius
Per causes que s’investiguen, hauria caigut d’una alçada de tres metres metre treballava en la instal·lació elèctrica
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Un home de 57 anys ha mort aquest dilluns al matí mentre treballava en una casa de Dosrius, al Maresme. Per causes que s’investiguen, l’home hauria caigut d’una alçada de 3 metres mentre treballava en el sistema elèctric de l’habitatge. En rebre l’avís a dos quarts d’onze, fins al lloc dels fets s’han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, així com Bombers i SEM. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Mataró i del Departament d’Empresa i Treball d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
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