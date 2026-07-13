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Mor un home de 57 anys mentre treballava en una casa a Dosrius

Per causes que s’investiguen, hauria caigut d’una alçada de tres metres metre treballava en la instal·lació elèctrica

Efectius del SEM, en una imatge d'arxiu.

Efectius del SEM, en una imatge d'arxiu. / SEM

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ACN

ACN

Dosrius

Un home de 57 anys ha mort aquest dilluns al matí mentre treballava en una casa de Dosrius, al Maresme. Per causes que s’investiguen, l’home hauria caigut d’una alçada de 3 metres mentre treballava en el sistema elèctric de l’habitatge. En rebre l’avís a dos quarts d’onze, fins al lloc dels fets s’han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, així com Bombers i SEM. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Mataró i del Departament d’Empresa i Treball d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

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