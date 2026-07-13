Un veí evacuat per l'incendi d'Aiguamúrcia: "Vivim en un paradís que és un polvorí"
Una vuitantena de persones resten a l'espera de tornar a casa amb certa tranquil·litat al Casal de Vila-rodona
Una vuitantena de veïns de les urbanitzacions i masies disseminades de Querol (Alt Camp) s'han aplegat al Casal de Vila-rodona després que fossin evacuats a primera hora d'aquest dilluns al matí per prevenció. Els evacuats viuen amb una certa tranquil·litat l'evolució de l'incendi d'Aiguamúrcia i resten a l'espera de poder tornar a casa seva aquest mateix vespre. "Vivim en un paradís que és un polvorí", ha afirmat Jaume Fernández, de Can Llenes. Alguns dels evacuats agraeixen l'atenció rebuda per part dels cossos d'emergències i han afirmat que han viscut amb nerviosisme el foc durant la nit. A més, han lamentat que pugui ser intencionat. "Molta impotència, els nostres pares els ha costat un gran esforç construir la casa", ha dit la Laia.
Sota de les moreres del costat de la piscina municipal o bé en la sala habilitada del Casal de Vila-rodona, els veïns dels Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanill de Querol passen el dia, després que els hagin evacuats. Molts d'ells estan preocupats per les seves cases, però confien que el foc no les cremi. "Ens han enviat una foto del perímetre de l'incendi, sembla que està bastant controlat, però és casa teva, on has ficat tots els teus estalvis, clar que estem preocupats", ha dit Fernández.
De fet, aquest veí ha assegurat que han viscut amb neguit la nit, però que gràcies a les ADF han pogut fer seguiment l'avanç de les flames. "Les ADF són impressionants, ens han tingut informats de com estava tot i l'evacuació ha sigut tranquil·la", ha asseverat. Comparteix opinió una altra veïna de Can Llenes, Isabel Rivero, que ha admès que estan "tranquils" i que entre tots els veïns "es cuiden". "L'evacuació era una manera de tenir les urbanitzacions buides de gent perquè sempre hi ha algú que va a mirar", ha comentat.
Laia Bertolín ha vingut des de Barcelona per estar al costat dels seus pares després que també fossin desallotjats a Can Llenes. "Hem rebut un avís via mòbil que ens deien que havíem d'evacuar per precaució", ha assenyalat. En el seu cas, uns veïns han ajudat als seus pares, els quals tenen 83 i gairebé 90 anys. Bertolín ha agraït l'actuació dels cossos policials i d'emergències i s'ha mostrat esperançada que podrà retornar cap a casa al vespre. "Sembla molt controlat, els bombers ens han enviat una foto fa poc i ja no es veuen flames, però hem de ser prudents", ha asseverat.
Tot i que les previsions són optimistes, Bertolín ha afirmat que no estaran tranquils fins que el foc estigui totalment estabilitzat. "Igualment, serà un neguit, no crec que dormim quan tornem a casa", ha lamentat. Davant la possibilitat que hagi estat intencionat, s'ha mostrat indignada perquè ha explicat que molts dels habitatges són segones residències. "S'ha fet amb l'esforç dels pares, se te'n va la teva vida per la borda amb un foc, és un dol", ha expressat.
Comparteix opinió una altra veïna de la mateixa urbanització, Avelina Gómez, la qual hi viu des dels cinc anys. "El foc és provocat, tres vegades en la mateixa setmana; hi ha algú que no vol que la muntanya estigui maca", ha denunciat. A l'espera que els bombers els comuniquin que poden retornar als seus habitatges, aquesta veïna ha explicat que es van quedar sense llum durant la nit passada i que no van poder dormir durant tota la nit perquè estaven preocupats.
Entre els veïns evacuats també hi ha la Carmen Martín. Ella és de l'Hospitalet de Llobregat, però té una segona residència als Ranxos de Bonany. L'evacuada ha explicat que ahir ja van marxar de casa amb uns veïns i que aquest dilluns els ha tocat tornar-ho a fer. "A les set del matí ens han trucat a la porta de casa i ens han dit que havíem de marxar", ha indicat. Tot i que li han proposat d'anar amb el seu marit a casa d'una coneguda, ha preferit quedar-se al casal. "Estem molt ben atesos aquí, fins i tot els sanitaris del consultori ens han dit si necessitaven cap medicina", ha dit. "Prefereixo estar sota les moreres, estem molt agraïts a tots", ha tancat.
Els evacuats també s'han dut les seves mascotes al casal. En total, una setantena, dels quals 62 són gossos.
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