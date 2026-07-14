Mor un vianant de 86 anys atropellat per un vehicle de neteja a Barcelona
El vehicle de neteja ha atropellat el vianant, que ha resultat ferit greu i ha mort posteriorment a l'hospital
Un home de 86 anys ha mort aquest dimarts al matí en un sinistre de trànsit al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els fets han tingut lloc cap a les 8 del matí a la cruïlla del carrer Tarragona amb el carrer Diputació, quan un vehicle auxiliar de neteja hauria atropellat el vianant el qual hauria resultat ferit de gravetat. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari pel Sistema d’Emergències Mèdiques on lamentablement ha mort poc després. Amb aquesta ja són nou les persones mortes per accident a Barcelona aquest any. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat dotacions de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per tal de realitzar l’atestat corresponent i esclarir les causes del sinistre.
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