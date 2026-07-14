Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
Els Mossos han obert una investigació, però treballen amb la hipòtesi que ha sigut un fet accidental
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició aquest dimarts al vespre en veure que els joves no tornaven a casa i la policia catalana ha localitzat els dos cossos aquest migdia a la llera del riu. Segons ha avançat ElCaso i ha confirmat l'ACN, la recerca s'ha fet durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos s'ha trobat a la una del migdia i al voltant de les dues el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental tot i que la investigació segueix oberta. Els cossos dels dos menors s'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal on es practicaran les autòpsies.
Fonts policials han indicat a l'ACN que els Mossos van rebre al voltant de la una de la matinada l'avís de la Policia Local de Manlleu de la desaparició dels dos menors d'11 anys. La família es va posar en contacte amb la policia després que els germans no van tornar a casa a l'hora habitual. Segons les mateixes fonts, els germans acostumen a jugar a una pista de futbol que tenen a prop de casa i que tanca a les nou del vespre.
En rebre l'avís, la Policia Local de Manlleu i els Mossos van iniciar un dispositiu de recerca conjunt que s'ha centrat en els entorns de la pista de futbol i del riu Ter. En la recerca hi ha participat la unitat de drons dels Mossos i també equips de la unitat subaquàtica. Al voltant de les 11.30 h d'aquest dimarts s'ha localitzat roba que coincidia amb la descripció dels desapareguts i a la una del migdia s'ha trobat el primer cos. El segon s'ha trobat una hora després, al voltant de les dues del migdia.
Els dos cossos localitzats a la llera del riu Ter coincideixen amb la descripció dels dos menors desapareguts, però des del cos de Mossos aclareixen que no es dona per fet la seva identificació fins que no es faci la comprovació de les empremtes. Pel que fa a les causes de la mort, fonts policials indiquen que tot apunta a una mort accidental.
Dos dies de dol
L'Ajuntament de Manlleu ha expressat el seu "profund condol" per la mort de dels germans al riu Ter. El consistori ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les vuit del vespre davant de l'Ajuntament. En un comunicat, el consistori ha explicat que s'ha posat a disposició de la família "per tot allò que puguin necessitar" i ha fet arribar el seu suport i el condol a la família, amistats i a tota la comunitat afectada. Alhora també han demanat a la ciutadania "respecte, discreció i sensibilitat" i "evitar la difusió d'informacions no contrastades i preservar la intimitat de la família en aquests moments tant delicats".
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