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Protesta contra la visita de Felip VI a Barcelona pels premis Princesa de Girona

Els manifestants han cridat lemes com 'Catalunya no té rei' i ‘que vingui a Barcelona, que el coll li tallarem'

Manifestants a plaça Sant Jaume protesten contra la visita del rei.

Manifestants a plaça Sant Jaume protesten contra la visita del rei. / ACN

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ACN

ACN

Barcelona

Unes 200 persones han protestat aquest dimarts contra la presència del rei Felip VI a Barcelona per la celebració dels premis Princesa de Girona al Liceu, segons xifres provisionals de l'Ajuntament de Barcelona. Els manifestants, convocats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), s'han concentrat a la plaça Sant Jaume a les 17.30h i han acabat el recorregut davant del Liceu, on han escridassat l’arribada d’autoritats i llençat pilotes de tennis. Amb la pancarta 'Ni rei, ni corona', han cridat lemes com 'Catalunya no té rei' i ‘que vingui a Barcelona, que el coll li tallarem'. "Les visites del rei a Catalunya no poden ser normalitzades sota cap punt de vista", ha reivindicat el president de l'ANC, Josep Vila, en una atenció als mitjans.

Paraigües grocs i "pesta borbònica"

Els manifestants, equipats amb paraigües grocs, han recorregut el carrer del Call i el de la Boqueria fins a arribar davant del Liceu, on els agents han acordonat la zona per la celebració de la gala dels guardons.

Allà s'han col·locat mascaretes per prevenir la "pesta borbònica" i han llençat algunes pilotes de tennis en un intent d'arribar als Mossos d'Esquadra i autoritats assistents, que quedaven lluny de la zona dels manifestants.

Persona 'non grata'

Dirigents com la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el diputat Agustí Colomines han participat de la protesta, que ha iniciat amb el cant d''Els Segadors' a plaça Sant Jaume.

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Vila ha exigit que les institucions catalanes declarin el monarca persona 'non grata' i ha opinat que una "normalització" de les visites del rei només podria explicar-se si Catalunya és un "poble subjugat", fet contra el qual s'ha oposat.

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