L'incendi de Sant Quirze Safaja ja ha cremat 97 hectàrees
El foc ha obligat a desallotjar un centre de menors, una casa de colònies i a confinar algunes cases
37 hectàrees cremades pertanyen a l'espai dels Cingles de Bertí
Andrea Izquierdo
L'incendi que crema aquesta tarda a Sant Quirze Safaja ha obligat a desallotjar un Centre Residencial d'Acció Educativa, el Mare de Déu del Roser, Puig d'Olena. Els Mossos d'Esquadra han traslladat els nens i els monitors, en total unes 30 persones que s'hi acullen, cap a una zona segura, perquè l'incendi es dirigia cap allà. En concret, han estat portats al pavelló de Centelles, i finalment seran acollides a Hostalets de Balenyà. També han evacuat preventivament la casa de colònies Can Miqueló i el càmping l'Illa. Els ocupants del càmping s'han portat al pavelló de St. Quirze i els de la casa colònies a una altra casa a Aiguafreda. A més, s'ha demanat el confinament de les cases del Pla de la Casanova, l’hostal rural Masblanc i la Rovineta, situades als termes de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Centelles.
Els Bombers de la Generalitat treballen en aquest incendi forestal a Sant Quirze Safaja, que dues hores després de començar ja ha cremat 97 hectàrees de terreny majoritàriament forestal, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Del total afectat, unes 37 hectàrees corresponen a l'espai PEIN dels Cingles de Bertí.
S’ha declarat poc després de les tres, ha començat a cremar amb molta intensitat i ha anat llançant focus secundaris. Les flames han travessat la C-1413b, la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, que es troba tallada al trànsit.
Els serveis d'emergències han rebut l'alerta pel foc a les 15.09 h. A les 18.30 hores s'hi treballava amb 53 dotacions, 15 de les quals aèries: 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac i 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El dispositiu implica uns 140 efectius. També s'hi han afegit 4 avionetes de vigilància i atac de les que treballaven a l'incendi de Querol. L'objectiu ara per ara del dispositiu és atacar el flanc esquerre, ja que és el que es podria obrir. Preocupa sobretot la cua i aquest flanc, que empès pel vent de Ponent, és el que té més risc de potencial de foc. El cap del foc evoluciona en direcció Est / Nord-est, cap a Sant Martí de Centelles. Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs propers i s'intensifiqui en ascendent a l'hora de sortir-ne. Pel que fa al flanc dret, avança, però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor. A la zona s'hi troba una fàbrica de pirotècnia, a la qual les flames no s'han acostat. A més, els Bombers han estat en contacte tota l'estona amb ells.
Segons han informat fonts dels Bombers, les flames s’haurien originat a la mateixa zona on ja va haver-hi un altre foc el 24 de juny passat, ben al costat del Càmping l'Illa. El foc ha coincidit amb l'episodi més crític de l'onada de calor a la Catalunya central, amb temperatures que han superat els 40 graus. Precisament la calor, sumada a la sequedat acumulada als boscos, converteixen les masses forestals de comarques com el Moianès en espais amb un risc molt elevat d'incendi. S’està valorant si s’han de dur a terme confinaments.
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Via: Regió7
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