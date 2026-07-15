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Uns lladres intenten assaltar la casa de Lamine Yamal a Esplugues després del França-Espanya

Els lladres també van intentar robar en cases del costat i van fugir quan van ser descoberts

Lamine Yamal, al França-Espanya.

Lamine Yamal, al França-Espanya. / DdG

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ACN

ACN

Esplugues de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'intent de robatori a la casa del futbolista del Barça Lamine Yamal, a Esplugues de Llobregat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i també dels intents de robatori en dues cases del costat, cosa que fa sospitar que van ser els mateixos autors. Segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN, l'intent de robatori es va produir de matinada, poc després que el davanter blaugrana acabés de jugar la semifinal del Mundial amb Espanya als Estats Units. Els intrusos van fugir quan van ser detectats pels vigilants de seguretat del domicili.

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