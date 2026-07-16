Decisió judicial
Illa exigeix l’aplicació immediata de l’amnistia després de l’aval europeu: «És d’obligat compliment, ja no hi ha cap obstacle»
La justícia europea avala la llei d’amnistia i obre la porta a la tornada de Puigdemont
Sara González
Una sentència «clara» i que s’apliqui «sense dilació». Aquest és el desideràtum que va expressar dilluns Salvador Illa amb la vista posada en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d’aquest dijous. L’aval de la justícia europea ha sigut nítid, tal com esperava, així que el president de la Generalitat ha comparegut aquest dijous per celebrar la decisió i exigir que s’apliqui de manera «integral, diligent i sense subterfugis». Es tracta d’un missatge dirigit, especialment, al Tribunal Suprem: «És d’obligat compliment, ja no hi ha cap obstacle».
En el Govern han esperat contenint la respiració un veredicte que entenen que suposa un punt d’inflexió per a la legislatura de Pedro Sánchez, però també per deixar enrere els últims espeternecs del procés. No han sigut poques les vegades que Illa ha exigit l’aplicació immediata de l’amnistia als líders de l’1-O, fins i tot interpel·lant directament el Tribunal Suprem. El setembre de l’any passat es va reunir amb Carles Puigdemont a Brussel·les, amb qui no havia parlat fins aleshores, i des que va assumir les regnes del Govern ha anat consolidant el vincle amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, clau al costat dels Comuns per a la seva estabilitat.
Els socialistes catalans veuen en l’aplicació de l’amnistia la culminació de l’estratègia de desjudicialització que va iniciar Sánchez amb els indults primer i amb la supressió del delicte de sedició del Codi Penal després. Una aposta determinant per poder presumir d’haver posat fi a l’etapa del procés i fer ‘tabula rasa’ amb els independentistes, a qui tant el PSOE com el PSC necessiten per governar la Moncloa i la Generalitat.
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