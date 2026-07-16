Amnistia
Junqueras exigeix al Suprem que apliqui sense dilacions la llei d'amnistia: "Ja no hi ha més excuses"
El líder d'ERC reclama el retorn de l'expresident Puigdemont: "Espero poder abraçar-lo ben aviat"
Quim Bertomeu
Un dels principals afectats per l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia és el líder d'ERC, Oriol Junqueras. Va sortir de la presó gràcies a l'indult l'any 2021, però encara pesa sobre ell una inhabilitació fins al 2031 que li impedeix tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat.
El dirigent republicà ha celebrat aquest dijous la decisió del tribunal europeu i ha exigit a tots els òrgans judicials, especialment al Tribunal Suprem, que l'apliquin "sense més dilacions".
"Ja no hi ha més excuses; la llei s'ha d'aplicar."
Ho ha afirmat en una declaració sense preguntes a la seu del partit, al carrer Calàbria de Barcelona. En la compareixença ha estat acompanyat de diversos membres de la formació, entre els quals hi havia altres dirigents amb causes judicials pendents de resolució, com el president del grup republicà al Parlament, Josep Maria Jové, o el director general d'ERC, Lluís Salvadó.
Junqueras ha considerat que la decisió del TJUE és "una victòria de l'independentisme" i que ha de fer reaccionar els tribunals que encara mantenen en suspens l'aplicació de la llei. Els ha enumerat un per un: el Tribunal de Comptes, l'Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Tribunal Suprem.
També ha recordat que el Tribunal Constitucional encara ha de resoldre diversos recursos d'empara presentats per líders independentistes que esperen que les seves causes siguin amnistiades.
"Han de treure les manilles a l'independentisme."
Per un dia, Junqueras ha deixat de banda les diferències que ERC manté amb Junts des de fa gairebé una dècada, unes discrepàncies que han portat les relacions entre tots dos partits a un punt de pràctica ruptura.
Les seves primeres paraules han estat per recordar que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont continua a Bèlgica i per reclamar que pugui tornar al més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
"Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont pels carrers de Barcelona i Girona."
Aquest divendres, a Madrid
Després de la compareixença d'aquest dijous, Junqueras viatjarà a Madrid per pronunciar una conferència aquest divendres. Segons fonts del partit, no es tracta d'una coincidència de calendari.
El líder republicà vol aprofitar l'acte per enviar, des de la capital espanyola, un missatge de futur.
"Farà una crida a mirar endavant, a fer que Espanya sigui un país més democràtic."
A parer seu, això passa perquè s'apliqui, sense més dilacions, la llei d'amnistia aprovada el juny de l'any passat.
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