Baròmetre del CIS
El PSOE amplia l’avantatge sobre el PP malgrat els escàndols
La distància entre Sánchez i Feijóo s’eixampla vuit punts i la immigració escala a segon problema dels espanyols
Jose Rico
El primer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) després de la condemna a 24 anys de presó de l’exministre José Luis Ábalos pel cas Mascaretes no només no reflecteix cap erosió en les expectatives del PSOE, sinó que mostra com els socialistes amplien l’avantatge sobre un PP a la baixa.
El sondeig també arriba després de la imputació de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i del director adjunt operatiu (DAO) de l’institut armat, Manuel Llamas, en el marc del cas de la trama de Leire Díez. En concret, la distància entre socialistes i populars ha augmentat de 4,2 a 7,9 punts l’últim mes malgrat el degoteig d’informacions sobre les diferents causes judicials que afecten el PSOE o l’entorn del mateix president del Govern, Pedro Sánchez.
Segons el CIS, Sánchez guanyaria les eleccions amb el 33% dels vots, 1,7 punts més que al juny, quan la diferència entre els dos principals partits es va reduir a la distància més baixa de l’últim any. El cap de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, que l’últim mes s’ha enredat amb algunes propostes que han generat controvèrsia, com les baixes laborals, perd dos punts respecte a l’anterior baròmetre i es quedaria en el 25,1% dels sufragis.
La investidura de Moreno
L’estudi es va fer entre l’1 i el 6 de juliol sobre una mostra de 4.020 entrevistes, coincidint amb la investidura del president andalús, Juanma Moreno, després de pactar amb Vox, formació que perdria mig punt, mentre que el PSOE puja 1,7 punts.
Per la seva banda, Sumar baixa tres dècimes en estimació de vot fins a un suport del 6,1%, mentre que ERC puja vuit dècimes (fins al 2,7%) i S’ha Acabat la Festa supera Podem a l’aconseguir set dècimes més, que deixen la formació amb un 2,6%, una dècima per sobre dels liles. Respecte a la resta de formacions, el sondeig revela una alça del suport al PNB de 0,4 dècimes fins a arribar a l’1% de vot estimat, mentre que EH Bildu cau en la mateixa mesura fins al 0,8%. Junts baixa tres dècimes (0,7%), el BNG es queda en el 0,9% i Coalició Canària i UPN aconsegueixen un 0,2%.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, continua sent el preferit com a president del Govern, segons la resposta del 26,7% dels entrevistats (25% al juny), mentre que Feijóo ho és per al 13,9% (13,4% al juny) i el 20,9% dels enquestats diuen que no en prefereix "cap" com a cap de l’Executiu. Els índexs de confiança en Sánchez i Feijóo són similars als de fa un mes, de manera que el 69,1% desconfien del president del Govern, el 29,6% confien en el secretari general del PSOE i el 18,4% es refeien de Feijoó.
Sobre els ministres, igual que fa un mes, aproven en la puntuació dels ciutadans el vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, amb una nota de 5,62, seguit del ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy (5,36), i del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02). La ministra de Defensa es queda per sota de l’aprovat amb un 4,92%.
L’habitatge
L’enquesta del CIS mostra que el problema de l’habitatge segueix com el principal problema dels espanyols i ja l’esmenten com a tal el 43% dels enquestats (41,5% al juny). La immigració experimenta un fort repunt i es col·loca com a segona preocupació per al 23,4% (abans el 18,9%), seguida dels "problemes polítics" (18,7%), la corrupció i el frau (17,8%) i els problemes econòmics (17,3%).
Quan es pregunta pels problemes que més els afecten personalment, els entrevistats esmenten primer l’habitatge (26,9%) i després els problemes econòmics (26,1%), la sanitat (20%), els problemes de l’ocupació (16,9%) i la immigració (11,1%). Respecte a la situació econòmica d’Espanya, el 38,3% la qualifica de bona o molt bona i el 55% la veu com a dolenta o molt dolenta.
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines
- Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026