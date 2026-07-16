Puigdemont veu la sentència del TJUE com una "victòria rotunda" però avisa que "el camí de la repressió no s'ha acabat"
El líder de Junts remarca que el tribunal europeu "blinda" una amnistia que "no volia Illa, ni el PSC ni el PSOE"
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, veu la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) com una "victòria rotunda" de l'independentisme davant dels poders de l'estat espanyol. Així i tot, avisa que "el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat". "Tenim moltes més eines que avalen la nostra posició, que seran útils per al futur. Però el partit ara ja no es jugarà a Europa sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat", afegeix en un comunicat. Puigdemont també remarca que el tribunal europeu "blinda" una amnistia que "no volia Illa, ni el PSC ni el PSOE".
Després del pronunciament del TJUE d'aquest dijous, Puigdemont avisa que si els tribunals espanyols es continuen negant a aplicar l'amnistia "de manera integral" no només estaran incomplint una llei aprovada per les Corts i declarada constitucional sinó que, a més, estaran "confrontant-se amb el dret europeu". "El TJUE no podia ser més nítid, i no ha deixat cap escletxa a través de la qual es pugui discutir la nostra victòria", ha afegit.
Puigdemont ha reivindicat que l'amnistia no la volia ni el president de la Generalitat, Salvador Illa, ni el PSC, ni el PSOE, ni el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fins que van necessitar els vots de Junts. I ha recordat que la llei d'amnistia va ser una de les exigències del seu partit per investir Sánchez.
Segons ha remarcat, Junts va votar en contra el primer redactat de la llei d'amnistia perquè "excloïa els activistes acusats de terrorisme". I ha afegit que "no va ser fàcil" que s'entengués aquell 'no' de Junts.
En el comunicat, el també expresident de la Generalitat afirma que l'amnistia no farà renunciar a l'independentisme. "Necessitem que s'acabi la repressió no pas per al benefici personal, per a aquestes coses ja hi ha altres figures que no són l'amnistia, sinó per poder recuperar forces i recursos per centrar-nos en l'objectiu principal, que és la independència de Catalunya", ha assegurat.
El TJUE ha sentenciat aquest dijous que la llei d'amnistia aprovada al Congrés no afecta ni els interessos financers de la UE ni la lluita contra el terrorisme. D'aquesta manera, ha respost les prejudicials del Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins