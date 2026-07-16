Sentència del TJUE
El Constitucional estudiarà la sentència del TJUE sobre l’amnistia per pronunciar-s’hi posteriorment mentre el Suprem guarda silenci
El TC ja va validar la norma de gràcia, però esperava la decisió europea per resoldre els recursos d’empara interposats
Luis Ángel Sanz
El Tribunal Constitucional (TC) estudiarà i analitzarà a partir d’ara la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per pronunciar-se posteriorment sobre els recursos d’empara interposats, tot i que això ja serà després de l’estiu, a partir de setembre o octubre. L’expresident Carles Puigdemont i els altres exconsellers van portar al Constitucional la negativa del Tribunal Suprem (TS) a aplicar-los la Llei d’amnistia perquè va considerar que hi havia lucre personal, una de les excepcions previstes en la norma per evitar que les persones encausades per corrupció es poguessin beneficiar de la mesura de gràcia.
El TC ja va validar en dues sentències la norma espanyola, però esperava la decisió del tribunal comunitari per emetre el seu veredicte sobre la negativa del TS a aplicar l’amnistia als líders del procés. Fonts del Constitucional han explicat avui mateix que no hi haurà cap reacció ni pronunciament fins que no s’analitzi la sentència en profunditat. El Suprem, per la seva banda, guarda silenci de moment.
Des del TS apunten que no va ser el Suprem qui va plantejar els seus recursos davant el TJUE i que es tracta de processos prejudicials que no han de rebre resposta.
Per tant, els recursos d’empara presentats fa un any no es resoldran fins a la tardor. La setmana que ve hi haurà Ple del Constitucional, però la sentència sobre l’amnistia no figura en l’ordre del dia.
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