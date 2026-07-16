LLEI D'AMNISTIA
El tribunal de la UE avala l’aplicació de l’amnistia als CDR acusats de terrorisme
L’advocat general de la UE va defensar que els supòsits de terrorisme estaven prou acotats
Ana Cabanillas
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) declara que la llei d’amnistia és compatible amb el dret comunitari pel que fa als delictes del terrorisme. El tribunal amb seu a Luxemburg ha resolt amb l’aval favorable la qüestió prejudicial elevada per l’Audiència Nacional sobre l’aplicació de la mesura de gràcia a aquest delicte. Una aplicació que, segons el TJUE, està emparada en el dret europeu.
En la sentència a Luxemburg, el tribunal ha dictat que la normativa europea «no s’oposa a una llei nacional d’amnistia» i remarca que es va aprovar per «reduir tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació».
Entre els motius per donar el seu aval també té en compte l’acotació dels delictes amnistiats, perquè s’estableix «un període delimitat i en el context d’un procés d’independència d’una part del territori», a més d’actes «que no hagin causat de forma intencionada greus violacions de drets humans, la naturalesa exacta del qual i llindar de gravetat no s’especifiquen en aquesta llei, quan els òrgans jurisdiccionals competents estiguin en condicions de determinar els delictes de terrorisme exclosos de l’amnistia».
Aquest pronunciament després de la qüestió prejudicial plantejada per l’Audiència Nacional sí que tindrà efectes immediats per als encausats pels Comitès de Defensa de la República (CDR), i la justícia espanyola haurà de valorar si els delictes pels quals els 12 processats són jutjats compleixen els requisits establerts en la norma d’amnistia.
La cort assumeix així els arguments de l’advocat general de la Unió Europea, Dean Spielmann, que al novembre va elaborar una proposta de sentència on va avalar el gruix de l’ amnistia i va determinar, en el cas del terrorisme, que la llei acotava prou els supòsits. El text aprovat al Congrés maig del 2024 excloïa de l’amnistia aquells actes que hi haguessin «causat de forma intencionada greus violacions de drets humans», un argument
En el seu dictamen, Spielmann va rebatre l’argument que la norma fos una «autoamnistia», com va afirmar l’advocat de la Comissió Europea, Carlos Urraca, que va defensar que responia a un «acord polític» allunyat de l’interès general. L’advocat general de la UE es va oposar a aquesta tesi i va defensar que la llei «és fruit d’un procediment parlamentari regular tramitat al si d’un sistema democràtic pluralista», i «no és el resultat d’un acte unilateral imposat per un poder autoritari».
L’advocat general de la UE també va avalar l’aplicació de l’amnistia als delictes de terrorisme, al considerar que la norma acotava prou els supòsits amnistiar, ja que «no inclou violacions greus de drets humans» i va excloure explícitament «les violacions dels drets a la vida i a la integritat física».
Una limitació que, segons el seu parer, «permet traçar una frontera prou clara entre les conductes susceptibles de beneficiar-se d’una amnistia i les conductes que, per la gravetat, han de continuar sotmeses al règim de sanció penal». A més, Spielmann va considerar que el TJUE «caldria limitar-se a comprovar que no queden impunes els actes constitutius de greus violacions de drets humans».
En la seva proposta, l’advocat general de la UE advertia que l’aval a la llei espanyola «no significa que tota amnistia sigui legítima», sinó que s’ha d’atenir a «determinades exigències»: «No poden incloure violacions greus de drets humans i han de fonamentar-se en un objectiu legítim i basar-se en criteris objectius, en relació amb l’objectiu perseguit», defensava, abans de defensar que la llei d’amnistia espanyola «s’ajusta a aquestes exigències, al fundar-se en un context polític específic i en un objectiu de reconciliació explícit».
Pròxims passos
Malgrat les fallades, Puigdemont només podrà tornar a Espanya una vegada s’aixequi l’ordre de detenció contra ell. Una decisió que la justícia europea pot aplanar en els pròxims dies, tot i que els efectes no seran immediats.
Tant el seu futur com el de la resta de dirigents passarà necessàriament pel Tribunal Constitucional, que a l’octubre – previsiblement – haurà de resoldre els recursos d’empara interposats per Puigdemont i els seus exconsellers. L’òrgan va decidir ajornar la seva decisió a tenir l’aval de la justícia europea per tancar la porta que el Suprem presenti noves qüestions prejudicials. La majoria progressista del tribunal presidit per Cándido Conde-Pumpido fa probable que la sentència sigui positiva.
Una vegada emesa aquesta sentència, serà el Tribunal Suprem, que va rebutjar aplicar l’amnistia als delictes de malversació, qui hagi d’acatar el dictat pel TC i, arribat el cas, emetre la resolució definitiva, i aixecar en última instància les ordres de detenció per fer possible la tornada a Espanya de Puigdemont.
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