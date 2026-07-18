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El Pride Barcelona reuneix milers de persones en una manifestació per mostrar "totes les realitats"

S'hi han sumat polítics com el ministre de Cultura, l'alcalde Collboni o els consellers Dalmau i Menor

Una parella de persones grans participen a la marxa del Pride 2026 a Barcelona

Una parella de persones grans participen a la marxa del Pride 2026 a Barcelona / Enric Sitjà Rusiñol

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Enric Sitjà/ Bernat Vilaró (ACN)

Barcelona

El Pride Barcelona ha reunit aquest dissabte a la tarda milers de persones en una manifestació que porta com a lema "Totes les realitats, un sol orgull". La marxa ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts fins a la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+ "estan amenaçats per la ultradreta" i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. Entre els assistents, hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.

Via: Regió7

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