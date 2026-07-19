El pop fresc de Rick Astley enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i grans 'hits'
La icona dels anys vuitanta penja el cartell de 'sold out' en el seu debut al festival
Berta Artigas Fontàs (ACN)
Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també ha format part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de quatre dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com 'Together Forever', 'Whenever You Need Somebody' i l'incombustible 'Never Gonna Give You Up'. El repertori també ha inclòs versions de 'Pretty woman' i 'Highway to Hell', així com espais perquè els músics que l'acompanyaven lluïssin. Astley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams.
Durant gairebé dues hores, Rick Astley ha ofert un espectacle vitalista i energètic als jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Baix Empordà), davant de 2.500 espectadors que feia dies que havien exhaurit les entrades. El públic, fidel al cantant des dels anys vuitanta, ha demostrat des del primer moment que estava disposat a cantar, ballar i reviure els grans èxits de qui va ser una jova icona del pop, que continuen formant part de l'imaginari popular gairebé quatre dècades després.
Amb puntualitat britànica i sense grans efectes visuals, Astley ha pujat a l'escenari vestit amb un vestit beix entre aplaudiments. Ha obert el concert amb 'Lights out', una declaració d'intencions en què assegura que encara 'no pot apagar els llums' i on ha demostrat que el temps no li ha amortit la veu ni ha fet minvar la seva presència escènica.
El primer esclat d'entusiasme ha arribat amb el clàssic 'Together forever'. Els assistents n'han cantat la tornada gairebé de principi a fi mentre i aixecaven els seus mòbils per immortalitzar el moment. "Això és preciós", ha dit Astley en acabar la cançó. "Si viviu aquí, on aneu de vacances? Hauríeu de provar Manchester un cap de setmana", ha bromejat.
El repertori ha inclòs peces més recents, com 'Dippin my feet' o 'Waiting on you' del seu últim treball, publicat aquest any, demostrant que el britànic no viu només dels clàssics del passat. El cantant també ha cedit protagonisme a la banda, especialment a les coristes, que han interpretat l'èxit viral 'Where is my husband' de Raye, mentre Astley les acompanyava des de la bateria.
No hi ha faltat altres temes com 'She wants to dance with me', 'Hold me in your arms' i 'Dance'. Entre cançó i cançó, el britànic ha tirat de broma i ha arribat a un pacte amb el públic: "Tinc seixanta anys, així que en farem una de ràpida i una lenta".
"Un gran error"
Un dels moments més emotius de la nit ha arribat amb 'Cry for help', interpretada amb intensitat i reforçada per les harmonies dels coristes. Tot seguit ha versionat amb elegància 'Oh, pretty woman' de Roy Orbison, i ha recordat amb humor que va ser "un gran error" declinar l'oferta de cantar-la per la pel·lícula.
Amb 'Never Gonna Stop', Astley ha fet broma assegurant que té dues cançons que comencen igual, però que seria "ridícul" tocar "aquella" abans d'hora perquè "després tothom marxaria". Després han sonat 'Whenever you need somebody', i 'Take me to your heart', que han mantingut el públic entregat.
"En realitat no volia ser cantant, jo volia ser bateria per un disc AC/DC", ha confessat el cantant, i "fent veure que tornava a tenir quinze anys", ha agafat les baquetes per interpretar 'Highway to hell', que ha fet tornar a posar dempeus al públic de la Costa Brava. Abans d''Angels on my side', el cantant ha volgut agrair la feina de l'organització, del personal local i del seu equip.
Era evident, però, que tothom esperava un moment concret. Sense necessitat de fingir un bis, Astley ha atacat els primers compassos de 'Never gonna give you up' i Cap Roig ha esclatat i s'ha convertit en un karaoke gegant. L'artista britànic ha aprofitat la cançó per presentar els músics que l'acompanyaven sobre l'escenari, abans d'acomiadar-se amb una llarga ovació.
Més concerts fins al 18 d'agost
Rick Astley és el segon artista que penja el cartell d'entrades exhaurides de l'edició d'aquest any del festival, després que també l'aconseguís l'internacional Bryan Adams, que va ser l'encarregat de fer el concert inaugural.
En els dies que venen l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flórez, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú o els locals Miki Nuñez o 31FAM. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
- ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- De jugar al Girona a poder ser campions del món amb Espanya
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Segon intent fallit per obrir una sala de concerts a Girona, ara al carrer d’Emili Grahit
- El seminarista Lluc Juscafresa serà ordenat diaca aquest diumenge a Banyoles
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- Cremen diversos contenidors a Girona i les flames afecten la façana d'un edifici
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat