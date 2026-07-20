Detingut un jove de 19 anys a Soses relacionat amb la mort violenta d'una veïna
La víctima, de 75 anys, va sortir a passejar dissabte al vespre i va ser trobada sense vida en un camp de panís
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Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un jove de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Soses, al Segrià. Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a tres quarts d'onze de la nit, van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari.
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