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L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i el perill serà més elevat dimecres

L'entrada de vent de gregal i tramuntana a partir de divendres pot complicar la situació el cap de setmana

Un agent rural observant la superfície cremada en un incendi

Un agent rural observant la superfície cremada en un incendi / Àlex Recolons (ACN)

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ACN

ACN

L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i el perill serà més elevat dimecres, segons informa Protecció Civil. A banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís de calor diürna intensa per a aquest dilluns 20 de juliol a les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià, amb probabilitat baixa. Per a demà dimarts 21, l'avís abasta aquestes comarques i també les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre, totes amb probabilitat baixa. També es preveu calor nocturna intensa durant les dues pròximes nits a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb probabilitat alta, i la Noguera, el Segrià i la Ribera d'Ebre, amb probabilitat baixa.

Aquest dilluns, el cos d'Agents Rurals manté les restriccions d'accés a tres espais naturals: la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell-Marmellar. Es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt a 361 municipis de 34 comarques. També continuarà vigent la resolució que estableix restriccions a les activitats de lleure i joventut i a l'ús de material pirotècnic als municipis amb nivell 4 del Pla Alfa.

Segons l'SMC, la temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. A aquesta situació de calor cal afegir la humitat baixa de la vegetació i el risc d'alguna tempesta elèctrica, principalment aquest dilluns al vespre i la nit al sud del territori a les Terres de l'Ebre.

A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal, després de tota una setmana amb temperatures altes i una massa forestal i vegetació molt castigada pels incendis de les darreres setmanes, alerta Protecció Civil.

Davant la situació d'alt risc d'incendi forestal, els Bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Segons l'anàlisi de la Unitat Tècnica del GRAF (Grup d'Actuacions Forestals), el nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències Centre, al sud de la de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6.

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Alhora, es mantenen els dispositius d'extinció i el seguiment dels incendis que ja estan controlats com els de la Bisbal d'Empordà, Sentmenat, Sant Quirze Safaja, Aiguamúrcia, Rubió, la Baronia de Rialb, Pontils o Montblanc, entre d'altres. Aquest diumenge 19 de juliol s'ha donat per extingit l'incendi de Carme, a l'Anoia.

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