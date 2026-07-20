L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i el perill serà més elevat dimecres
L'entrada de vent de gregal i tramuntana a partir de divendres pot complicar la situació el cap de setmana
L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i el perill serà més elevat dimecres, segons informa Protecció Civil. A banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís de calor diürna intensa per a aquest dilluns 20 de juliol a les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià, amb probabilitat baixa. Per a demà dimarts 21, l'avís abasta aquestes comarques i també les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre, totes amb probabilitat baixa. També es preveu calor nocturna intensa durant les dues pròximes nits a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb probabilitat alta, i la Noguera, el Segrià i la Ribera d'Ebre, amb probabilitat baixa.
Aquest dilluns, el cos d'Agents Rurals manté les restriccions d'accés a tres espais naturals: la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell-Marmellar. Es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt a 361 municipis de 34 comarques. També continuarà vigent la resolució que estableix restriccions a les activitats de lleure i joventut i a l'ús de material pirotècnic als municipis amb nivell 4 del Pla Alfa.
Segons l'SMC, la temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. A aquesta situació de calor cal afegir la humitat baixa de la vegetació i el risc d'alguna tempesta elèctrica, principalment aquest dilluns al vespre i la nit al sud del territori a les Terres de l'Ebre.
A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal, després de tota una setmana amb temperatures altes i una massa forestal i vegetació molt castigada pels incendis de les darreres setmanes, alerta Protecció Civil.
Davant la situació d'alt risc d'incendi forestal, els Bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Segons l'anàlisi de la Unitat Tècnica del GRAF (Grup d'Actuacions Forestals), el nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències Centre, al sud de la de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6.
Alhora, es mantenen els dispositius d'extinció i el seguiment dels incendis que ja estan controlats com els de la Bisbal d'Empordà, Sentmenat, Sant Quirze Safaja, Aiguamúrcia, Rubió, la Baronia de Rialb, Pontils o Montblanc, entre d'altres. Aquest diumenge 19 de juliol s'ha donat per extingit l'incendi de Carme, a l'Anoia.
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