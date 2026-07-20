Puigdemont titlla d'"autèntica vergonya" el fet que Catalunya aporti el 19% del PIB però rebi el 8,6% d'inversions
L'expresident creu que "cap diputat català" hauria de donar suport a un pressupost si no s'han complert els compromisos
L'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha titllat d'"autèntica vergonya", "indecència" i "un insult" el fet que Catalunya aporti el 19% del PIB, però rebi el 8,6% d'inversions. "L'any passat, un ciutadà de Catalunya va rebre 162,6 euros d'inversió de l'Estat, un de Madrid en va rebre 452,3", ha criticat. En un article a la xarxa X, l'expresident també ha apuntat que l'assignació directa dels ministeris és només el 3,2% del total (201 milions d'euros), set vegades menys que a Madrid. "Allà on decideix el Consell de Ministres és on la marginació de Catalunya és més absoluta". Per això, ha recalcat que "cap diputat català" hauria de votar a favor d'un pressupost d'un govern que no ha complert amb els compromisos.
A l'article, titulat 'Les dades oficials confirmen la persistent asfíxia de Catalunya', Puigdemont ha lamentat que Espanya ha sotmès l'economia i la societat catalanes a una "asfíxia estructural" que "amenaça greument la prosperitat de Catalunya i el benestar dels vuit milions de catalans".
El líder de Junts ha carregat contra el "cofoisme" i el "conformisme" que s'ha instal·lat en el relat oficial i en els mitjans de comunicació. "S'ha anat enquistant una cultura política espanyola en què el que és normal i acceptat de manera general és que els catalans valguin menys, rebin menys i estiguin controlats a cops de BOE, de togues, de policies o de mitjans".
Puigdemont ha recordat que l'executiu espanyol "ha amagat" durant un any i mig les xifres sobre l'execució pressupostària, i que va ser el Consell de Transparència qui va exigir-ne la publicació, arran d'una denúncia de Junts. L'expresident ha subratllat que en les tres últimes liquidacions oficials d'inversió de l'Estat, Catalunya "és l'última de 19 demarcacions en execució de pressupostos el 2023, el 2024 i el 2025".
"És una autèntica vergonya. Una indecència. Un insult a tots els catalans i als esforços que fan persones, famílies i empreses per tirar endavant, per arribar a finals de mes, per pagar els impostos cada dia més asfixiants i per intentar crear riquesa", ha subratllat.
Per tot plegat, el juntaire es pregunta "com es pot votar a favor de cap pressupost espanyol, si abans no ha executat tot el que deu i ha afegit el diferencial que ens separa de Madrid?". "Que no ens vinguin amb consorcis paritaris per controlar l'execució pressupostària, perquè Madrid no en necessita cap i rep cada any una sobreinversió que multiplica la que rebem els catalans".
Així mateix, ha carregat contra l'executiu de Salvador Illa. "Un govern català que accepti aquesta situació no serveix per defensar els interessos del país, no és de cap manera un govern de tothom ni pot tenir el suport de cap diputat que vulgui una Catalunya pròspera i lliure".
Per a Puigdemont, el govern espanyol tenia "l'oportunitat de demostrar que els independentistes no teníem raó". "I són les seves pròpies xifres les que ens la donen", ha conclòs.
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