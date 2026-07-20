El Tribunal de Comptes ajorna l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Mas
L'òrgan fiscalitzador ha donat un termini de 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions si ho consideren convenient i fins i tot documentació
J. G. Albalat
El Tribunal de Comptes ha proposat l’aplicació de la llei d’amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TJUE) que avala la normativa, fins i tot per al delicte de malversació de fons públics. Aquest òrgan fiscalitzador ha acordat aquest dilluns reprendre la tramitació del procediment obert als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i a 33 excàrrecs dels seus governs per les despeses ocasionades per l’organització del referèndum unilateral de l’1-O i la promoció de Catalunya a l’exterior entre els anys 2011 i 2017.
La tramitació d’aquest procediment de reintegrament d’aquests fons es va suspendre el juliol del 2024 (quedava dictar la sentència) en plantejar una qüestió prejudicial al TJUE i ara la consellera del Tribunal de Cuentas, Elena Herráez, ha concedit a les parts un termini comú de 10 dies perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes i aportin la documentació que considerin pertinent en relació amb l’origen dels fons utilitzats per a la consulta sobiranista. Aquesta resolució l’ha adoptat una vegada que se li ha notificat la sentència del TJUE.
El TJUE va decidir la setmana passada no oposar-se a l’aplicació de la llei d’amnistia als encausats davant el Tribunal de Comptes en considerar que l’extinció de responsabilitats, tal com preveu aquesta normativa, no afecta els interessos financers de la UE. En la seva sentència va precisar que «la possible incidència en el pressupost de la Unión no pot derivar-se d’un perjudici ocasionat únicament al pressupost nacional, perquè la contribució de l’Estat membre al pressupost europeu» es podria veure afectada.
Via lliure per aplicar la norma
«En concret», precisa l’alt tribunal europeu, «no es pot considerar que els interessos financers de la Unió es vegin afectats per la mera disminució de la renda nacional bruta que podria derivar potencialment de la secessió d’una part del territori nacional». La justícia europea dona via lliure al Tribunal de Comptes per eximir de la devolució d’aquests 3,9 milions d’euros que reclamava als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas pel procés secessionista.
D’altra banda, els 12 membres dels CDR acusats de terrorisme han començat a demanar aquest dilluns a la Audiència Nacional que els apliqui l’amnistia, després de l’aval del TJUE. En una segona sentència, el tribunal europeu també considerava correcta la norma per perdonar acusacions de terrorisme, si aquestes no havien vulnerat drets humans, com és el cas dels independentistes catalans detinguts el 2019 per participar en protestes i intentar preparar material.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: 'El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans
- Els veïns de les Gavarres després de l'incendi: «Fa por tornar-hi, però aquí tinc la meva vida»
- Per què no hi ha meduses aquest estiu?
- Vol vendre el seu pis i descobreix un embargament perquè l’han confós amb una altra persona
- Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar deu dotacions dels Bombers
- Olot, entre Figueres i Girona
- Necrològiques del 19 de juliol de 2026