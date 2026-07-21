L'empresària olotina Anna Navarro, número dos de Puigdemont a les elccions del 2024, deixa el Parlament
La fins ara parlamentària deixa el seu escó al·legant "motius personals i professionals", però mantindrà la direcció del partit
Carlota Camps
La diputada olotina de Junts per Catalunya Anna Navarro ha anunciat aquest dimarts que deixa el seu escó al Parlament, dos anys després de les últimes eleccions catalanes. Navarro va ser el gran fitxatge d’aquella candidatura ocupant el número dos de la candidatura de Carles Puigdemont. No obstant, va tenir un paper secundari a la campanya i encara més posteriorment a la Cambra catalana. El fitxatge de l’empresària d’Olot que durant més de 30 anys va forjar la seva carrera a Silicon Valley, va ser anunciat a so de bombo i platerets pel partit, però durant els 15 dies de campanya amb prou feines va pujar a l’escenari que es va instal·lar al municipi d ’Algerers i no l’hi va exposar a cap de les rodes de premsa celebrades aquells dies. També ha tingut un perfil baix al Parlament i, quan ha destacat, ha sigut per alguna polèmica.
La fins ara parlamentària postconvergent al·lega motius «personals i professionals» per justificar la seva decisió de deixar la Cambra catalana, però mantindrà el seu lloc en la direcció del partit. «Continuaré treballant per una Catalunya més forta, més pròspera, més oberta al món i plenament lliure», ha afirmat la diputada a través d’un comunicat, en el qual també valora «molt positivament» la seva etapa a la Cambra catalana i assegura que ha viscut com una «gran oportunitat servir al país des del Parlament».
Navarro va néixer a Olot el 1968, però va passar la major part de la seva carrera professional als Estats Units, treballant per a empreses tecnològiques i també a Silicon Valley. Va estudiar Filologia Anglogermànica a la Universitat de Barcelona, i un postgrau de Filologia Alemanya a la Universitat Humboldt de Berlín, però més endavant també va cursar estudis de lideratge de juntes directives, enginyeria de telecomunicacions i informació tècnica, i estudis de lideratge femení en diverses universitats i centres d’innovació nord-americans. El desembre del 2021, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
- L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que disposen de serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
- Girona ultima la seva transformació en el regne de Corona per al rodatge d''Enredados
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- El celler empordanès que va néixer d'un somni d'estiu