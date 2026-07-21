Manifestació de la Diada 2026: Actes a Girona, Barcelona i Amposta apel·lant al "present" i al "futur" de l'independentisme
La mobilització també pretén canalitzar el “malestar” per Rodalies, l’habitatge, l’educació i la llengua
La manifestació unitària de la Diada d’enguany tindrà per lema ‘Hi soc, hi som: pel present i pel futur, independència’ i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el “malestar” de la societat catalana per les “males condicions de vida” actuals, com el “desgavell” de Rodalies, les dificultats per accedir a l’habitatge, la situació dels serveis públics, i una llengua “cada cop més menystinguda”, ha dit el president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila. Organitzada per l’ANC, Òmnium Cultural, l’AMI, Intersindical, el CIEMEN i el Consell de la República, la mobilització no farà “un llistat de partits vetats”, però es reivindica com a “absolutament compromesa amb els drets humans”.
A Barcelona, hi haurà dues columnes: la del ‘present’ recorrerà la Gran Via des del carrer Casanova i la de ‘futur’ pujarà la Via Laietana des de la plaça de la Catedral abans de convergir a la plaça Catalunya. Amposta també comptarà amb dues columnes que sortiran del carrer Sebastià Juan Arbó i l’avinguda Santa Bàrbara per trobar-se al pont penjant d’Amposta, mentre que a Girona només hi haurà una única columna, que caminarà des de la plaça Pompeu Fabra fins a l’espai de la Copa. Les marxes d’Amposta i Girona connectaran amb la de Barcelona per als parlaments, i la intenció de descentralitzar novament la mobilització busca “fomentar el teixit territorial”, segons els organitzadors.
Pel que fa a la samarreta, que facilita l’ANC, recupera el groc “més icònic” de l’assemblea i busca ser “un retorn als orígens”. A la part frontal s’hi mostra el lema de la diada a l’altura del pit en color grana, a més d’una estelada. A l’esquena, el mateix lema en una mida més gran.
“Vivim un moment de malestar compartit”
La mobilització de l’Onze de Setembre d’enguany té com a “objectiu nuclear i central” la independència, però Vila ha destacat que aquesta meta ha de servir per “millorar les condicions de vida” dels catalans. Per això, la protesta pretén aglutinar sectors socials descontents amb “el desgavell de Rodalies, les dificultats per accedir a l’habitatge, una sanitat i una educació tensades, una pagesia ofegada, una llengua cada vegada més menystinguda i uns serveis públics precaris”. “Només amb la independència serem capaços de revertir i capgirar aquestes condicions actuals”, ha afirmat el secretari general de l’ANC.
Vila també ha destacat que el país viu actualment “un procés planificat de desnacionalització i espanyolització”. “L’escandalós espoli econòmic i la colonització de l’Estat ens neguen el present i el futur. La dependència espanyola ens aboca cap a aquesta Catalunya decadent”, ha advertit. Sobre la Generalitat, ha lamentat que estigui “al servei i a les ordres dels interessos de Madrid”, i ha acusat el Govern de Salvador Illa de ser “incapaç de resoldre els grans problemes del país”. Davant d’aquesta situació, el secretari general de l’ANC ha fet una crida a no “restar passius”.
Per la seva banda, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha apel·lat a la “complicitat” del moviment independentista per sortir al carrer i reivindicar “el legítim dret a decidir democràticament el futur polític de Catalunya” i mostrar així que “la societat civil no ha desaparegut”. Per a Antich, la independència ha de ser “un projecte de país compartit” que sumi “gent vinguda d’arreu”. “Hem de tornar als carrers perquè manifestar-nos és una manera de fer i de ser”, ha conclòs.
El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Salvador Coll, ha fet una crida a la mobilització per “representar la força dels pobles i ciutats” i construir el futur “que els veïns i veïnes necessiten”. “Els municipis reclamem poder decidir, tenir infraestructures dignes i un finançament que no penalitzi el territori”, ha dit, abans de reclamar “un govern de quilòmetre zero i de qualitat”. La vicepresidenta del Consell de la República, Montserrat Rossell, ha condemnat la “situació de col·lapse” que viuen alguns sectors professionals a Catalunya, i ha assenyalat les diverses manifestacions que s’han viscut al país perquè el Govern de Salvador Illa “arregli aquest desori”.
Des de la Intersindical, el secretari general, Sergi Perelló, ha situat la independència com “una oportunitat per millorar les condicions de vida de la classe treballadora”, i s’ha pronunciat contra l’ascens de l’extrema dreta. “Els que volen un món dividit, de persones amb drets i sense drets, són un perill per a la humanitat i per al nostre país”, ha dit. En la mateixa línia, el president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), David Minoves, ha reivindicat la Catalunya que és un sol poble, motiu pel qual ha reclamat que el català sigui accessible “per a tothom”. Així, ha exigit “plantar cara als discursos d’odi” i fer front a l’extrema dreta “forana i autòctona”.
La presència d’Aliança Catalana
Preguntat per la presència d’Aliança Catalana a la manifestació de la Diada d’enguany, Vila ha recordat que la mobilització no s’adreça als partits, sinó a les persones, “pensin el que pensin”. “No fem ni hem fet mai un llistat de partits convidats ni de partits vetats”, ha afirmat. Ara bé, el secretari general de l’ANC també ha destacat que les entitats que convoquen l’acció estan “absolutament compromeses amb els drets humans” de totes les persones, també aquelles que són “nouvingudes”. “No farem una llista de partits, ens adrecem a tothom, però tothom sap perfectament quins són els marcs de pensament que defensem”, ha conclòs.
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