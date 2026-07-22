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Busquen un intern de Quatre Camins condemnat per homicidi que s'ha escapat durant una sortida programada a Barcelona

L'home compleix una condemna de més de deu anys per haver matat i esquarterat un home en un pis del carrer Casanova

Un control dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Un control dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

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ACN

ACN

Barcelona

Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins no va tornar aquest dimarts a la presó després d'escapar-se durant una sortida programada a Barcelona, segons ha avançat El Caso i fonts penitenciàries han confirmat a l'ACN. Es tracta de William Morrow A., condemnat a més de deu anys de presó per haver matat i esquarterat un home en un pis del carrer Casanova de la capital catalana el novembre del 2022. Segons ha publicat El Caso, l'intern participava en una activitat programada acompanyat de professionals del centre penitenciari. Després de visitar la zona del Born, va baixar del vehicle que el traslladava quan aquest es trobava aturat en un semàfor al carrer Marina i va marxar del lloc.

Els responsables de l'activitat van alertar els serveis d'emergències, els Mossos d'Esquadra i el centre penitenciari. La policia catalana ha activat la recerca de l'home, sobre el qual pesa una ordre de detenció.

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L'Audiència de Barcelona el va condemnar per un delicte d'homicidi i un altre de profanació de cadàver després que l'acusat acceptés els fets en una sentència de conformitat amb la Fiscalia.

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