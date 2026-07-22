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Els recursos de la defensa de Laiglesia continuen dilatant l'obertura de judici oral pel cas Jubany

L'acusació exigeix que l'audiència preliminar se celebri com a tard dins la primera quinzena de setembre

Santi Laiglesia.

Santi Laiglesia. / ACN

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ACN

ACN

Sabadell

L'audiència preliminar d'aquest dimarts perquè la jutgessa del cas Jubany es pronunciés sobre l'obertura del judici oral contra Santi Laiglesia es va suspendre per un nou recurs de la defensa, que demana encara més temps per presentar un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. La defensa ja va demanar una primera pròrroga d'un mes al maig, abans de presentar els escrits de defensa, i ara demana que l'audiència preliminar es fixi d'aquí a uns mesos perquè l'institut canari a qui ha encarregat la prova no preveu tenir els resultats fins a finals d'octubre. L'acusació critica la "maniobra dilatòria" per "mantenir aturat el procediment" i exigeix que l'audiència preliminar sigui la primera quinzena de setembre.

L'advocat de l'acusació, Benet Salellas, s'ha dirigit a la jutgessa a través d'un escrit en què critica que la defensa pretengui atorgar-se un "poder sense límits" per marcar els tempos del procediment. L'acusació recorda que les proves d'ADN que incriminen Laiglesia es van donar a conèixer el setembre de 2025 i critica que la defensa hagi esperat "al darrer tràmit possible" per practicar una contra pericial.

Helena Jubany.

Helena Jubany. / Cedida a la ACN

En aquest sentit, Salellas demana que la compareixença de l'audiència preliminar es fixi a principis de setembre perquè els pèrits de la defensa ja hauran disposat de més de dos mesos per practicar la pericial, el que considera "un termini més que raonable atenent la dilació extraordinària que ja pateix aquesta causa". La dilació injustificada del procediment, afegeix Salellas, no pot ser un espai per a "la impunitat d'un assassinat".

Al mateix temps, la jutgessa recorda també a la defensa que ha disposat de "gairebé un any" per demanar el contrainforme d'ADN i, en canvi, no ho ha fet fins al darrer tràmit "sense cap causa que ho justifiqui i amb una actitud deliberadament dilatòria de les actuacions". Tot i l'esbroncada, la jutgessa ha acceptat finalment suspendre l'audiència preliminar per l'existència d'altres "circumstàncies sobrevingudes".

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En aquest sentit, la jutgessa remarca que manca un informe fotogràfic de la Policia Nacional i també s'ha de resoldre un escrit de la família de Montse Careta -una de les persones de l'entorn de Santi Laiglesia i Helena Jubany que es va acabar suïcidant a la presó el 2002 acusada de l'assassinat- per constituir-se com a acusació popular. La jutgessa adverteix que la nova data que es fixi serà ja "inexcusable".

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