Presó per al segon detingut per la mort d'un menor de 15 anys a Barcelona
El jutjat investiga aquest crim com un homicidi
Germán González
El magistrat titular de la secció de Violència contra la Infància i Adolescència (VIA) del tribunal d’instància de Barcelona, ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per al segon detingut per la mort violenta d’un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. La causa està oberta per un delicte d’homicidi.
El sospitós, de 21 anys, va ser detingut dimarts i ha passat aquest divendres a disposició judicial. Es tractaria del «presumpte sicari» que va prémer el gallet contra la víctima, segons va afirmar al Parlament la consellera d’Interior, Núria Parlon. El crim va tenir lloc dijous passat 2 de juliol, cap a dos quarts de deu de la nit, quan mitja dotzena de membres d’una banda juvenil es van enfrontar a d’altres, entre els quals hi havia la víctima, al barri de la Sagrera.
La baralla va acabar a trets i amb el menor d’edat mort per trets d’arma de foc. Després els sospitosos van escapar per l’avinguda Meridiana. Els Mossos van iniciar una investigació i el 4 de juliol en van detenir un a casa seva, situada molt a prop del parc.
Els investigadors busquen diversos implicats més, ja que diversos testimonis dels fets van explicar haver vist tres o quatre assaltants que anaven amb la cara tapada. La policia creu que es tractaria d’una revenja entre bandes juvenils violentes, per la qual cosa han centrat les seves indagacions en aquest tipus de grups.
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments