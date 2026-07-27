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Denunciat un motorista per circular a 180 km/h en un tram limitat a 90 a la C-55

El conductor de 32 anys va ser aturat pels agents dels Mossos d'Esquadra per excés de velocitat

Imatge de radar del motorista circulant per la C-55.

Imatge de radar del motorista circulant per la C-55. / Mossos d'Esquadra

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ACN

ACN

Súria

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista de 32 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària després de ser detectat circulant a 180 quilòmetres per hora per la carretera C-55, al terme municipal de Súria, al Bages. Els fets van tenir lloc el passat 25 de juliol durant un control de velocitat al punt quilomètric 46,2 de la C-55, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Els agents van aturar el conductor després de comprovar que circulava al doble del límit establert i li van comunicar que quedava denunciat per conduir a una velocitat penalment punible.

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