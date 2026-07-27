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Quan l''estafador de l’amor' es converteix en un lladre de joies: detingut per robar dones que coneixia per xarxes

Cinc víctimes han denunciat el sospitós que actuava després de guanyar-se la confiança i anar al seu domicili

Foto d’arxiu d’un agent de la Policia Nacional de València al costat del seu cotxe patrulla.

Foto d’arxiu d’un agent de la Policia Nacional de València al costat del seu cotxe patrulla. / Policía Nacional

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Germán González

Barcelona

Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona un sospitós de 63 anys acusat de robar joies a diversos domicilis de dones amb qui contactava a través de les xarxes socials. L’arrestat, que està acusat de furt, es guanyava la confiança de les víctimes gràcies a tècniques de ‘love bombing’ i aconseguia que el convidessin a casa seva. Una vegada allà aprofitava per robar i no tornar a veure mai més les dones.

La investigació es va iniciar a partir d’una denúncia per sostracció de joies a l’interior d’un domicili valencià. El grup de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València i de la comissaria del districte valencià de Russafa de la Policia Nacional va esbrinar que la víctima havia conegut el sospitós a les xarxes socials i ell havia estat en diverses ocasions a casa seva. Una vegada allà, presumptament, aprofitava per robar joies.

La Policia creu que el detingut hauria comès fets similars a València, Alacant, Madrid i Barcelona. Sempre utilitzava el mateix ‘modus operandi’, tècnica coneguda com a love bombing, que consisteix a desconcertar la víctima amb atenció, afecte i validació, creant una dependència emocional.

D’aquesta manera, contactava amb dones a través de xarxes socials, fent-se passar per professional de diferents sectors, com a metge, policia, psicòleg o terapeuta, que generava seguretat en les víctimes. Després de guanyar-se la seva confiança, accedia als seus domicilis per, en una distracció, sostreure joies que pogués trobar.

D’aquesta manera, el sospitós hauria causat al llarg del 2025 i 2026 un perjudici econòmic en, almenys, cinc víctimes, totes dones sexagenàries i septuagenàries. Per tot això, els investigadors van establir un dispositiu buscar, localitzar i detenir l’autor, que va ser finalment arrestat a Barcelona com a presumpte autor de diversos delictes de furt.

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El sospitós tenia en vigor també set reclamacions per diferents jutjats, per fets similars. El detingut, que ja va estar ingressat a la presó fins al 2024, va passar a disposició judicial.

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