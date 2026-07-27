La jutge processa tres mossos per la fugida de Puigdemont el 2024
L’Audiència de Barcelona va acordar reobrir la causa el 7 de juliol passat
J. G. Albalat
La magistrada que va investigar tres agents dels Mossos d’Esquadra per la fuga del president de Junts, Carles Puigdemont, després de la visita a Barcelona el 8 d’agost del 2024 per al ple d’investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, i que va acordar l’arxivament al no veure indicis de delicte, ha processat els tres policies per ordre de l’Audiència de Barcelona, que va acordar la reobertura de la causa el 7 de juliol passat. Segons la interlocutòria, a què ha tingut accés Europa Press, la titular del Jutjat d’Instrucció número 24 de Barcelona ha traslladat les actuacions al ministeri fiscal i a les acusacions personades perquè en el termini de 10 dies formulin l’escrit d’acusació.
Així, i d’acord amb la interlocutòria de l’Audiència, la magistrada veu indicis suficients per poder afirmar que hi havia un vincle entre els investigats encaminat a aconseguir la fugida de Puigdemont, malgrat l’ordre de detenció vigent en contra del mateix dictada pel Tribunal Suprem. «Amb aquesta finalitat cada un hauria assumit una tasca pròpia i complementària, actuant de manera concertada, per evitar que el Sr. Puigdemont fos detingut i possibilitar la seva fugida posterior», segons la interlocutòria.
Indicis
En la interlocutòria de l’Audiència va esgrimir que de l’anàlisi dels elements indiciaris en el marc de la investigació es desprenien prou motius per estimar que la presència dels tres investigats al lloc i moment dels fets «no era merament casual». Ho va fer partint dels informes elaborats per la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos, que recullen imatges i vídeos dels investigats envoltant Puigdemont «a molt curta distància» d’ell.
En alguns fotogrames es veu com arriben a agafar-lo del braç per ajudar-lo a avançar en l’aglomeració de persones, en una disposició que el mateix cos policial qualifica d’«encapsulament, pròpia del servei de protecció de personalitats».
Recursos d'Hazte Oír i Vox
La secció 7 de l’Audiència va ordenar reobrir la causa després d’estimar els recursos presentats per les acusacions, Hazte Oír i Vox, i revocar l’ordre de la titular del Jutjat d’Instrucció número 24 de Barcelona, que havia ordenat el sobreseïment provisional de les diligències. El tribunal va entendre que els fets atribuïts als mossos investigats podrien constituir un delicte recollit a l’article 408 del Codi Penal, castigat amb una pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de sis mesos a dos anys, per deixar «intencionadament» de perseguir un delicte.
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