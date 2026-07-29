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Mor un treballador de 26 anys a la mina de Súria

En el moment del sinistre hi havia 240 treballadors a l'interior de la mina

La mina de Súria, aquest dimecres.

La mina de Súria, aquest dimecres. / Oscar Bayona

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Redacció

Redacció

Súria

Un treballador ha mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa d'ICL de Cabanasses, a Súria. La víctima és Pau Simon, de 26 anys i nascut a Sant Martí de Torroella.

Els fets han tingut lloc entorn les 11 del matí. Simon es trobava dins de la mina i l’hauria sorprès l'esfondrament d’un parament (una paret). En un comunicat, ICL explica que, "immediatament, s’ha activat el protocol d’emergència i s’ha evacuat la mina on hi havia unes 240 persones treballadores". En senyal de dol, l’activitat a la resta d’instal·lacions d’Iberpotash han quedat interrompudes.

Interior de les mines de potassa de Súria en una imatge d'arxiu

Interior de les mines de potassa de Súria en una imatge d'arxiu / Arxiu/ACN/Nia Escolà

En relació amb aquest fet, la direcció de la companyia "lamenta profundament l’accident i trasllada el seu sincer condol i solidaritat a la família, companys i amistats de la víctima i es posa a la seva plena disposició. La seguretat és un valor essencial per la companyia i pel Grup ICL".

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En aquests moments, les autoritats competents estan investigant les causes de l’accident. Les empreses dedicades a aquesta activitat estan legalment obligades a aplicar abundants i estrictes mesures de seguretat. No obstant això, a vegades es desenvolupen accidents que causen danys i, en el pitjor dels supòsits, víctimes. 

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Via: Regió7

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