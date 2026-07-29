Mor un treballador de 26 anys a la mina de Súria
En el moment del sinistre hi havia 240 treballadors a l'interior de la mina
Un treballador ha mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa d'ICL de Cabanasses, a Súria. La víctima és Pau Simon, de 26 anys i nascut a Sant Martí de Torroella.
Els fets han tingut lloc entorn les 11 del matí. Simon es trobava dins de la mina i l’hauria sorprès l'esfondrament d’un parament (una paret). En un comunicat, ICL explica que, "immediatament, s’ha activat el protocol d’emergència i s’ha evacuat la mina on hi havia unes 240 persones treballadores". En senyal de dol, l’activitat a la resta d’instal·lacions d’Iberpotash han quedat interrompudes.
En relació amb aquest fet, la direcció de la companyia "lamenta profundament l’accident i trasllada el seu sincer condol i solidaritat a la família, companys i amistats de la víctima i es posa a la seva plena disposició. La seguretat és un valor essencial per la companyia i pel Grup ICL".
En aquests moments, les autoritats competents estan investigant les causes de l’accident. Les empreses dedicades a aquesta activitat estan legalment obligades a aplicar abundants i estrictes mesures de seguretat. No obstant això, a vegades es desenvolupen accidents que causen danys i, en el pitjor dels supòsits, víctimes.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Regió7
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»