La consellera Olga Pané es reincorpora a la feina després de la seva baixa mèdica
La responsable de Salut ha estat tres mesos i mig apartada després de tenir un accident a casa
Quim Bertomeu
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, s’ha reincorporat aquest dimecres a la feina després de tres mesos i mig de baixa mèdica per la ruptura de peroné que va patir el 12 d’abril en un accident domèstic.
La tornada de la consellera a l’activitat es reflecteix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En aquesta publicació oficial es recull que des d’aquest 29 de juliol queda sense efecte el traspàs de funcions que Pané va fer al seu dia al conseller de Presidència, Albert Dalmau, perquè assumís les funcions del departament de Salut en la seva absència.
La de Pané ha sigut la tercera baixa d’un membre del Govern des de començament d’any. La primera va ser la del president Illa, que el 19 de gener va emmalaltir per una osteomielitis púbica que el va obligar a apartar-se de les seves funcions durant un mes. Es va reincorporar el 13 de febrer passat. Just l’1 de febrer va ser la consellera Niubó qui va haver de sotmetre’s a un tractament mèdic per un càncer de timus i es va reincorporar a principis d’abril.
En totes aquestes absències, el conseller Dalmau ha sigut l’encarregat d’assumir el lloc vacant. Primer, va assumir el lideratge de l’Executiu quan va faltar Illa. Després va fer el mateix amb Niubó i, finalment, es va quedar amb les funcions de Salut quan Pané va haver d’apartar-se temporalment. Això l’ha obligat a assumir conflictes que, en principi, no eren de la seva competència, com els problemes amb Rodalies o la vagues dels professors.
Pané és un dels rostres independents de l’actual Govern. Gestiona, juntament amb Educació, les conselleria amb més pressupostos i ha hagut de lidiar amb més d’una polèmica, com per exemple que el Govern va haver de retirar el pla d’incentius als CAP per escurçar, precisament, les baixes mèdiques.
La seva condició d’independent també li ha valgut algun desmarcatge de la posició oficial de l’executiu català. Per exemple, quan fa un any es va desmarcar de l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, un dels projectes estrella del president Salvador Illa.
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