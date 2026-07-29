Tretzè dia de l'estiu amb màximes per sobre dels 40ºC
Lleida supera els 40ºC i altres punts de les comarques de Ponent s'hi apropen
La ciutat de Girona registra una màxima de 36ºC
El primer dia de la nova onada de calor ha fet enfilar els termòmetres per sobre dels 40ºC en el tretzè dia d'aquest estiu amb les temperatures superant aquest llindar. Mai les estacions del Meteocat havien registrat tants dies amb màximes més enllà dels 40ºC entre el juny i el juliol. Aquest dimecres ha estat el torn de Lleida (40,4ºC), l'únic punt on s'hi ha arribat, per bé que a diversos indrets de les comarques de Ponent s'hi han apropat, passant dels 39ºC per exemple a la Pobla de Segur, a Tàrrega o a Tremp. A Barcelona ciutat s'ha arribat als 33ºC, mentre que a Girona s'ha elevat als 36ºC i a Tarragona s'ha quedat en els 31ºC de màxima.
Pel que fa a la capital del Segrià, el rècord de l'estació són els 43,6ºC del 18 de juliol del 2023, el dia en què Catalunya va viure la seva màxima mai registrada, els 45,1ºC de Darnius. Aquest estiu, Lleida ja ha superat el llindar dels 40ºC en onze ocasions, amb els 43ºC del 7 de juliol com a màxima de l'any.
Altres punts de mesura de les comarques de Ponent s'han quedat a prop de la màxima del dia, amb 39,9ºC a Alcarràs, 39,8ºC a la Pobla de Segur, o 39,7ºC a Vallfogona de Balaguer. A Baldomar, s'ha arribat als 39,6ºC, dues dècimes més que a Tàrrega, Torres de Segre i Tremp.
Més enllà de l'oest del país, Montesquiu, a Osona, també ha registrat 39,9ºC. Encara a la Catalunya central, Solsona, Cardona o Artés també han superat els 39ºC. A les Terres de l'Ebre els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions, i destaquen els 37ºC de Vinebre, lleugerament per sobre d'altres punts de l'interior del Camp de Tarragona, com el Priorat. Més a prop de l'àrea metropolitana, Castellbisbal ha arribat als 37,3ºC.
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