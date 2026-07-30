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Detenen un piròman per causar l'incendi forestal de Carme, que va calcinar més de 450 hectàrees

L'arrestat també se'l relaciona amb dos focs més a la zona, un originat el 29 de juny i un altre el juliol de 2024

Imatge de l'incendi de l'Anoia des d'Igualada, en una imatge d'arxiu.

Imatge de l'incendi de l'Anoia des d'Igualada, en una imatge d'arxiu. / ACN

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ACN

ACN

Igualada

Els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, originat el 6 de juliol i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar set municipis. Els Agents Rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BV-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. Un equip d'investigació conjunt entre Mossos i Agents Rurals ha pogut determinar l'autoria de l'incendi i ha identificat l'home de 58 anys com a principal sospitós. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi originat a la mateixa zona el 29 de juny i un altre ocorregut el juliol de 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol.

Un cop analitzades les dades de l'incendi i la seva afectació, els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals van crear un equip conjunt d'investigació davant la sospita que el foc podia haver estat provocat. En els darrers dos anys en una mateixa zona molt propera a l'inici del foc hi havia hagut una sèrie d'incendis, tots ells presumptament provocats o amb causa desconeguda.

Segons informa Mossos, l'equip d'investigació va recollir declaracions de diverses persones que haurien passat per la zona poc abans i després d'iniciar-se el foc del 6 de juliol i es van visionar imatges de càmeres de seguretat per determinar quins vehicles es podien ubicar al lloc dels fets. A més, es van analitzar les dades dels incendis anteriors.

A partir de la investigació, s’ha pogut identificar un home de 58 anys com a principal sospitós d'un delicte d’incendi forestal. També s'ha pogut relacionar aquesta persona amb un incendi originat el 29 de juny passat i un altre ocorregut el juliol de 2024, tots tres a la mateixa zona.

Els Mossos van detenir l'home el dilluns 27 de juliol i el dimarts 28 de juliol l'arrestat va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.

Més de 450 hectàrees cremades i set municipis afectats

L'incendi forestal del 6 de juliol va requerir el confinament de la població dels municipis de Carme, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, així com de la zona sud d'Igualada. Així mateix, va ser necessari desallotjar la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. El foc va afectar més de 450 hectàrees forestals i agrícoles, a més d’empreses i habitatges.

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En les tasques d’extinció del foc hi van treballar múltiples dotacions de bombers, tant terrestres com aèries, agrupacions de defensa forestal (ADF), efectius dels Mossos d’Esquadra, policies locals, Agents Rurals, Guàrdia Civil, la Unitat Militar d'Emergències (UME), Protecció Civil, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la Creu Roja.

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