Noves càmeres amb IA per 'caçar' l'ús del mòbil al volant o no portar cinturó a l'AP7 i a l'A2: l'última mesura de Trànsit
Durant la prova pilot s’han detectat 8.500 casos d’ús del telèfon i 4.500 infraccions pel cinturó
Àlex Recolons (ACN)
Amb l’objectiu d’acabar amb l’ús indegut del telèfon mòbil durant la conducció i la no utilització del cinturó de seguretat, el Servei Català de Trànsit ha iniciat una prova pilot amb intel·ligència artificial a l’autovia A-2 i a l’autopista AP-7 que permet detectar de manera automàtica aquestes conductes de risc. Per fer-ho, s’utilitza una tecnologia innovadora integrada en carros-remolc mòbils que incorporen càmeres d’alta definició i algoritmes avançats d’IA, els quals permeten analitzar de manera contínua el comportament dels conductors.
D’aquesta manera, es poden identificar possibles infraccions relacionades amb aquestes dues conductes de risc a la carretera: les distraccions provocades pel mòbil i la manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva, com ara el cinturó de seguretat.
El sistema ja s’ha provat en diversos països europeus i el juny passat Trànsit va iniciar una prova pilot a les dues principals vies catalanes com a pas previ a estendre’l a tota la xarxa viària. De moment, aquesta tecnologia s’està provant en diferents entorns de circulació i amb diversos volums de trànsit. En els dos mesos que fa que està en funcionament, el sistema ha detectat més de 8.500 casos d’ús inadequat del telèfon mòbil al volant i més de 4.500 infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat.
Dos tipus d’infraccions
El sistema és capaç de detectar dues tipologies d’infraccions relacionades amb l’ús dels dispositius mòbils durant la conducció: d’una banda, els conductors que sostenen el telèfon amb la mà mentre circulen i, de l’altra, els que utilitzen el dispositiu recolzant-lo sobre la part superior de les cames, una conducta especialment perillosa perquè obliga el conductor a apartar la vista de la carretera durant més temps.
Les dades obtingudes indiquen que entre un 3,6% i un 6,6% dels conductors observats podrien estar utilitzant el telèfon durant la conducció, en funció del tipus de via i de les condicions del trànsit.
La tecnologia també ha identificat 4.500 casos de persones que circulaven sense el cinturó de seguretat o que en feien un ús incorrecte. Segons les estimacions de l’estudi, entre l’1,3% i l’1,8% dels ocupants dels vehicles observats no utilitzaven correctament aquest sistema de seguretat passiva, que, segons els responsables de Trànsit, és «un element clau per reduir la gravetat de les lesions en cas d’accident».
Per això, assenyalen que la prova pilot també ha demostrat l’elevada capacitat de la intel·ligència artificial per identificar possibles infraccions, amb nivells de precisió superiors al 70% en el cas del cinturó de seguretat i de més del 84% en la detecció automàtica de l’ús del mòbil.
S’utilitza el mòbil de nit
L’anàlisi de les dades obtingudes ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l’A-2, a l’entorn periurbà de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba al 5% dels conductors observats. En el cas de l’AP-7, la xifra se situaria en el 3,6%.
En aquest sentit, en el conjunt de la prova pilot a les dues vies s’estima que un 4,3% dels conductors utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen. En la comparativa internacional de l’estudi pilot, Catalunya ocupa la tercera posició en incompliment de la normativa relativa a l’ús del telèfon mòbil durant la conducció, només superada per l’Amèrica del Nord i per un país europeu.
A Catalunya, les dades també indiquen que les distraccions relacionades amb el mòbil són més freqüents durant els dies feiners, especialment entre dimecres i divendres, mentre que els nivells més baixos es registren durant els caps de setmana. Per franges horàries, l’ús del mòbil es concentra principalment durant les hores diürnes i, sobretot, a la franja del migdia (entre les 11.30 i les 15.30 hores), seguida de les primeres hores de la tarda.
Menys ús del cinturó
Pel que fa al cinturó de seguretat, el comportament és diferent en cadascuna de les vies, segons Trànsit. L’AP-7 presenta una prevalença d’incompliment superior (1,8%), mentre que a l’A-2 se situa en l’1,2%. L’estudi també mostra que les infraccions relacionades amb el cinturó tendeixen a augmentar durant els caps de setmana, especialment els dissabtes, i que presenten una incidència relativament més elevada en determinades franges nocturnes i de matinada, especialment a l’AP-7.
Per a Trànsit, els resultats evidencien que les conductes de risc associades a les distraccions i al no ús del cinturó són presents en qualsevol tipus de via, però que es manifesten de manera diferent segons l’entorn de circulació. Mentre que les vies periurbanes concentren una incidència més elevada de l’ús del mòbil al volant, les d’alta capacitat registren percentatges més alts d’incompliment de l’ús del cinturó.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, va presentar ahir la prova pilot a l’antic peatge de la Roca de l’AP-7, just a l’inici de l’operació sortida d’agost. Lamiel va assenyalar que «a la xarxa catalana la sinistralitat està molt dispersa i apostem per una estratègia de mobilitat basada en el control i la vigilància, que és el que ens proporciona aquesta tecnologia amb remolc».
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