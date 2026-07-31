Compareixença del president
Illa reconeix el fiasco en les proves PISA i urgeix Niubó a aclarir els fets: «Les coses no han anat bé. Prendrem decisions»
Illa encara la segona part del mandat amb l’educació i el finançament com a grans reptes
Un error en les proves PISA de Catalunya invalida els pròxims resultats: no seran comparables amb altres anys ni territoris
L’oposició en bloc exigeix a Niubó dimissions pel fiasco de les proves PISA
Carlota Camps
«Les coses no han anat bé». Així ha reconegut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el fiasco de les proves PISA en Educació, després de saber-se que els resultats dels alumnes catalans d’aquests exàmens impulsats per l’OCDE no seran vàlids. «He demanat a la consellera [Esther Niubó] que arribi fins al final. Hi ha una investigació oberta i quan sapiguem tota la informació, prendrem decisions», ha afirmat el cap de l’Executiu durant la roda de premsa de balanç dels seus dos primers anys de mandat.
Preguntat per si Niubó manté la seva confiança, malgrat aquesta circumstància i de les peticions de dimissió de la majoria de partits de l’oposició, Illa ha resolt que està «satisfet» i «content» de tots els membres del seu Executiu. «Tinc confiança amb la consellera, li demano que arribi fins al fons», ha afirmat. No obstant, ha reconegut que «les coses no sempre són senzilles»: «Quan hi ha un problema demano als consellers que es resolgui, no que abaixin el cap».
Els resultats de les proves PISA no podran ser vàlids perquè es va eximir més d’un 23% dels estudiants que formaven part de la mostra per tenir problemes d’aprenentatge, quan només està permès excloure com a màxim el 5%. Per tant, les notes no es podran comparar amb els «catastròfics» resultats de la passada edició, que van assenyalar una caiguda d’entre 30 i 40 punts en comprensió lectora, matemàtiques i ciències, cosa que equival a la pèrdua de gairebé un curs escolar.
El departament va tenir constància de l’error que va invalidar les proves el març del 2026, però no ho va comunicar fins fa una setmana, quan els centres escolars ja estaven en plenes vacances d’estiu. Preguntat Illa pel retard a comunicar-ho i en les conclusions de les diligències internes, el president ha justificat que no es va informar abans perquè la consellera estava «esbrinant què havia passat» i encara està fent-ho.
«El focus ha de ser que l’educació arribi a l’excel·lència», ha rematat, mentre s’ha referit també al conflicte laboral obert amb els docents des de fa mesos i a la vaga prevista per al primer dia de curs. «Respectem el dret de vaga i també demanem respecte al dret a l’educació», ha resolt.
No obstant, malgrat reconèixer marge de millora en educació i també a Rodalies, el president ha fet un balanç positiu dels seus dos primers anys al capdavant de la Generalitat. Illa ha assegurat que quan va arribar, Catalunya estava marcada per la «paràlisi, la divisió i la resignació», una situació diferent de l’actual, que, segons ha assegurat, es caracteritza perquè hi ha «estabilitat» i «normalitat política». «El canvi està arribant a Catalunya», ha conclòs, després de destacar les bones dades econòmiques actuals, així com també la tornada de la seu social d’algunes empreses –com el Banc Sabadell– després del procés.
«Catalunya ha tornat amb força, la gent ens respecta i ens admira», ha rematat.
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