Onze comarques de Catalunya en alerta per fortes pluges aquesta tarda: es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts
Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Inuncat i demana prudència en els desplaçaments i les activitats previstes a l’exterior
ACN / Redacció
Protecció Civil ha activat aquest dissabte el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) en fase d’alerta, per les previsions de pluja intensa a partir d’aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 l/m2 en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i del Prepirineu i Pirineu oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i, localment, de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l’exterior, i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix SMC, així com consultar l’estat del trànsit.
Les comarques més afectades per l'alerta són el Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i Osona, però també s'esperen grans quantitats de precipitació a la Cerdanya, el Berguedà, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
D’altra banda, Protecció Civil ofereix una sèrie de mesures de prevenció en cas d’aiguats sobtats. A casa, netejar embornals i baixants perquè l’aigua pugui evacuar-se fluidament, i si entra aigua als baixos, pujar a pisos superiors i avisar al 112 si es necessita ajuda.
D’altra banda, es recomana “allunyar-se de rius, rieres i barrancs” i, en cap cas intentar creuar-los, “encara que portin poca aigua”, ja que les avingudes poden ser sobtades. Tampoc es poden travessar zones inundades, tot i que sembli que hi hagi pocs centímetres d’aigua.
Com a recomanació general en les zones amb avisos per intensitat de pluja en poca estona, es demana evitar desplaçaments i no agafar el vehicle privat.
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