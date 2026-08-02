La localitat de Catalunya on llogar un pis surt força barat: a 10 euros el metre quadrat
La ciutat en qüestió registra un preu mitjà de 8,1 euros per metre quadrat, molt per sota de la mitjana catalana, mentre que diverses ciutats han començat a moderar els preus durant el 2026
L'accés a l'habitatge continua sent un dels principals reptes a Catalunya. Tot i que des del març del 2024 s'apliquen els límits al preu del lloguer als municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, les diferències entre territoris continuen sent molt marcades. Mentre que l'àrea metropolitana de Barcelona concentra alguns dels lloguers més elevats del país, encara hi ha municipis on arrendar un habitatge és molt més assequible que la mitjana catalana.
Segons l'últim estudi publicat per Idealista, elaborat a partir dels anuncis del segon trimestre del 2026, Tortosa és el municipi català amb el lloguer més econòmic.
L'únic municipi català per sota dels 10 euros el metre quadrat
La capital del Baix Ebre registra un preu mitjà de 8,1 euros per metre quadrat al mes, fet que la converteix en l'única localitat catalana analitzada on el lloguer se situa per sota dels 10 euros per metre quadrat.
La diferència respecte de la mitjana de Catalunya, situada en 17,6 euros per metre quadrat, és notable. De mitjana, llogar un habitatge a Tortosa és un 54% més barat que al conjunt del país.
No entra entre els 25 municipis més barats de l'Estat
Malgrat ocupar la primera posició a Catalunya, Tortosa no figura entre els 25 municipis més econòmics de l'estat espanyol.
El rànquing estatal està encapçalat per municipis d'Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura. Localitats com Baeza, Almendralejo, Úbeda, Lucena o Puertollano presenten preus encara més baixos.
En el cas de Baeza, que lidera la classificació, el lloguer mitjà és de només 5,2 euros per metre quadrat.
On han baixat més els preus del lloguer?
Malgrat que el mercat continua tensionat, el portal immobiliari Fotocasa apunta que diverses ciutats catalanes han registrat una reducció significativa dels preus dels nous anuncis de lloguer durant el primer semestre del 2026.
L'Hospitalet de Llobregat encapçala el rànquing estatal de descensos. En un habitatge tipus de 80 metres quadrats, el preu mitjà anunciat ha passat de 1.682 euros mensuals al gener a 1.428 euros al juny, una reducció de 254 euros, equivalent a un 15,1%.
Cinc ciutats catalanes entre les que més han abaixat els preus
A més de l'Hospitalet, Girona, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Barcelona també apareixen entre les onze ciutats de l'Estat on els preus dels nous anuncis han disminuït més des de començament d'any.
En el cas de Girona, la reducció mitjana és de 196 euros mensuals en un habitatge de 80 metres quadrats. A Esplugues de Llobregat el descens és de 172 euros, a Sabadell de 136 euros i a Barcelona de 118 euros.
Les baixades no afecten automàticament els contractes vigents
Els portals immobiliaris recorden que aquestes dades es basen en el preu mitjà dels anuncis publicats entre el gener i el juny del 2026.
Per tant, no significa que els contractes de lloguer ja signats hagin reduït automàticament la renda. Els arrendaments en vigor continuen subjectes a les condicions pactades entre les parts i a la normativa aplicable.
Tot i aquestes correccions puntuals, Catalunya continua sent un dels territoris amb més pressió sobre el mercat del lloguer, amb la gran majoria de la població residint en municipis declarats zones de mercat residencial tensionat.
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