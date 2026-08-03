La CGT manté la vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de Groundforce a l'aeroport del Prat
Groundforce és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies diverses tant a la T1 com a la T2 i la vaga coincideix amb la temporada alta de vacances durant l'estiu
La CGT manté la vaga indefinida a partir de dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Groundforce a l'aeroport del Prat per exigir un entorn de treball "segur" i "digne". En un comunicat enviat aquest dilluns, la CGT -majoritària al comitè d'empresa- denuncia la "negativa" de l'empresa a negociar amb el comitè de vaga i apunta que això "aboca" la plantilla a començar la vaga indefinida a partir d'aquest dimarts com l'única via per exigir les seves reclamacions. L'organització sindical lamenta els "inconvenients" que pugui generar la mobilització en el trànsit aeri i als usuaris de l'aeroport, però reitera que la seguretat i la salut al lloc de treball són un dret "irrenunciable".
L'organització diu que l'empresa Groundforce gestiona l'operativa "sobre mínims" i sotmet els treballadors a càrregues de treball "insostenibles" i una "alta rotació de personal". A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, l'ús "abusiu" d'hores extraordinàries i la manca de descansos i períodes de formació "adequats" per a les noves incorporacions.
Groundforce és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies diverses tant a la T1 com a la T2 i la vaga coincideix amb la temporada alta de vacances durant l'estiu. Les aerolínies que treballen amb Groundforce Barcelona són Air Europa, del grup Globalia, que també és matriu de Groundforce, Lufthansa, Air France, KLM, Qtar Airways, ElAl, Etihad Airways, SAS, Air Arabia, Turkish Airlines, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Croatia Airlines, United Airlines, Finnair, Asiana Airlines, Saudia Airlines, Air China, Air Transat o Luxair.
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