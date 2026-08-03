La Generalitat ha reformat 170 tràmits per agilitzar-los i reduir burocràcia
El Govern ha invertit 11,3 milions d’euros per aconseguir una administració que aspira a ser «més àgil» i a millorar la relació amb els ciutadans
Quim Bertomeu
Un dels primers objectius que es va marcar el Govern de Salvador Illa fa dos anys, en arribar al càrrec, va ser intentar reduir la burocràcia a Catalunya, que va identificar com un problema de primer ordre per a la ciutadania i també com un fre a l’activitat econòmica. Arribat l’equador del mandat, la Generalitat ha reformat 170 tràmits administratius de tots els àmbits per agilitzar-los i vol que siguin 210 abans d’acabar la legislatura. En total, és responsable d’uns 2.000 tràmits.
Els canvis s’han introduït en àmbits molt diversos, com ara la salut, l’educació, l’empresa, l’agricultura i la justícia. Per exemple, si una persona s’ha d’operar en un hospital de la Generalitat, ja no s’ha de desplaçar uns dies abans al centre per signar el consentiment informat previ a l’operació. Ho pot fer de manera digital a través de l’espai virtual La Meva Salut. L’Hospital Vall d’Hebron ja fa temps que ho va posar en pràctica. L’anestesiòloga Sandra Galve Granado defensa que ha suposat una millora. «El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i poder-lo llegir amb calma, mentre que el professional té la certesa que el pacient ja el llegirà quan vulgui».
Certificats de català
La reforma també ha arribat a les acreditacions de català. Ja no cal anar a una oficina del Consorci per a la Normalització Lingüística per recollir el certificat més bàsic, que es pot obtenir digitalment des de l’àrea privada del web de la Generalitat.
Els docents també han vist simplificat algun tràmit, ja que la borsa de substitucions es pot gestionar en temps real mitjançant una aplicació mòbil. Això accelera la cobertura de les baixes i redueix la càrrega burocràtica als centres educatius.
Aquesta lluita contra la burocràcia també té com a objectiu facilitar l’activitat econòmica. Així, s’han reduït els tràmits per demanar autoritzacions per organitzar activitats a la platja; per dur a terme activitats econòmiques a les carreteres, com ara l’obertura de restaurants; per donar-se d’alta com a productor de residus o per registrar la compra de maquinària agrícola.
Aquesta iniciativa s’ha dut a terme a través del programa Catgirem i ha comportat una inversió d’11,3 milions d’euros. Segons els càlculs del Govern, ha de servir per estalviar a la ciutadania més de sis milions d’hores en gestions. El procés per dur a terme els canvis ha inclòs entrevistes a 2.000 persones usuàries i l’anàlisi de 20.000 queixes.
Aquesta reforma de l’Administració està liderada pel Departament de la Presidència, que encapçala Albert Dalmau. «L’objectiu és fer més fàcil la vida a la gent i, en una mena de lluita contra la burocràcia, aconseguir que els tràmits siguin més comprensibles, més àgils i més clars», explica el conseller. També es pretén «reduir el temps» que les persones dediquen a la seva relació amb l’Administració, que de vegades pot posar al límit la paciència de la ciutadania.
Intel·ligència artificial
Dalmau està convençut que menys burocràcia no només repercuteix en la vida de la ciutadania, sinó també en la dels treballadors públics. «Un excés de burocràcia i un excés de llenguatge complicat genera errors tant per part de la ciutadania com de l’Administració», conclou.
En tot aquest projecte, la intel·ligència artificial (IA) té un pes important: s’han desenvolupat 38 sistemes d’IA per donar suport a l’agilització dels tràmits. El cas més destacat és el nou web de la Generalitat (gencat.cat). El primer que troba un usuari és una intel·ligència artificial a la qual es pot consultar qualsevol dubte o tràmit relacionat amb l’Administració catalana. Dalmau defensa que, amb aquesta tecnologia, el Govern «no vol substituir ningú», però considera que és una «eina imprescindible per fer més eficient la feina» dels funcionaris.
Menys formularis
Aquesta lluita contra la burocràcia també ha comportat l’eliminació de 1.800 formularis en PDF, que han estat substituïts per formularis en HTML. Les dades s’envien directament a través del web de manera interactiva, sense necessitat de descarregar cap document. També s’ha potenciat l’ús de Bizum. La Generalitat ha quadruplicat els diners que rep a través de l’aplicació de pagaments instantanis: ha passat de 300.000 euros ingressats el 2024 a 1,4 milions el 2025.
La reforma global de l’Administració va ser impulsada pel president l’any passat a partir d’un document amb 50 propostes elaborat per un grup d’experts. Algunes ja s’han dut a terme, com ara l’eliminació de la cita prèvia obligatòria per relacionar-se amb l’Administració o la reforma integral del web de la Generalitat per facilitar les gestions de la ciutadania.
El president considera que, si millora la percepció envers l’Administració, es podrà combatre «el discurs de l’antipolítica» i contribuir a frenar l’extrema dreta.
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