Mor un home de 73 anys a la piscina municipal de Jorba
Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany
Un home de nacionalitat espanyola, de 73 anys, ha mort ofegat a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc la tarda de diumenge. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís a les 18.16 hores. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va mobilitzar dues ambulàncies, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra també hi van desplaçar tres patrulles. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. Es dona la circumstància que dues d'aquestes víctimes han estat menors de sis anys.
A més, des de l'inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
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