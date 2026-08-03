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Mor un veí de Martorell de 21 anys després de ser envestit per una vaca durant les festes de Tirig

El jove va rebre un fort cop al cap i va morir aquest diumenge a l'hospital

L'hospital de Castelló, en una imatge d'arxiu.

L'hospital de Castelló, en una imatge d'arxiu. / Gabriel Utiel

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ACN

ACN

Martorell

Un veí de Martorell de 21 anys ha mort aquest diumenge a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major del poble de Tírig, a Castelló, on estiuejava. Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat "el seu profund pesar per la tràgica mort", igual que ha fet l'ajuntament valencià.

L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va envestir i li va provocar greus ferides al cap, que li van causar la mort al cap d'uns dies a l'hospital.

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