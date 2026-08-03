Mor un veí de Martorell de 21 anys després de ser envestit per una vaca durant les festes de Tirig
El jove va rebre un fort cop al cap i va morir aquest diumenge a l'hospital
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un veí de Martorell de 21 anys ha mort aquest diumenge a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major del poble de Tírig, a Castelló, on estiuejava. Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat "el seu profund pesar per la tràgica mort", igual que ha fet l'ajuntament valencià.
L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va envestir i li va provocar greus ferides al cap, que li van causar la mort al cap d'uns dies a l'hospital.
- Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
- Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)