S'activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges fortes dimarts a la tarda, sobretot al nord-est
El Solsonès, Berguedà i Cerdanya viuen aquesta tarda tempestes i temps violent
Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) en fase d’alerta un cop actualitzada la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que confirma que aquest dimarts a partir del migdia hi pot haver pluges fortes sobretot a les comarques del nord-est. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les comarques amb més probabilitat que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Ripollès, Garrotxa i Osona. Ja aquesta tarda hi ha hagut precipitacions acompanyades de tempesta i temps violent al Solsonès, Berguedà i Cerdanya. També s'adverteix de tempestes intenses amb pedra i vent fort, esclafits o tornados al Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran i Pallars Sobirà.
Aquesta tarda també hi ha hagut precipitacions acompanyades de tempesta i temps violent sobretot a la comarca del Solsonès, Berguedà i Cerdanya. L’SMC ha emès un avís per fort vent, calamarsa, esclafits o tornados. Fins ara, a Guixers s’han acumulat 27.3 litres; 17 a Gisclareny; 14.7 a Lladurs o 14.6 a Navès.
Tempesta i pedra per aquest dimarts
Els xàfecs d'aquest dimarts aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. A banda, les precipitacions podran afectar també les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona, la Catalunya Central i l’extrem sud.
A banda, les precipitacions podran afectar també les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona, la Catalunya Central i l’extrem sud.
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