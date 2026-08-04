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Jaume Giró trenca el carnet de Junts i abandona el partit

L'exconseller d'Economia ha comunicat la seva baixa definitiva de la militància postconvergent a través d'un correu electrònic

Jaume Giró, en una imatge d'arxiu.

Jaume Giró, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

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Europa Press

Europa Press

Barcelona

L'exdiputat de Junts i exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat Jaume Giró s'ha donat de baixa com a militant de forma definitiva dels postconvergents, han confirmat fonts consultades a Europa Press i ha avançat Nació aquest dimarts.

Giró va comunicar el seu abandonament del partit mitjançant un correu al secretari general Jordi Turull dies enrere.

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Giró, que va ser conseller entre maig del 2021 i octubre del 2022 sota el mandat de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, va deixar el setembre passat el seu escó com a diputat de Junts en el Parlament i el seu càrrec a l'executiva del partit per discrepàncies amb les orientacions de la formació.

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