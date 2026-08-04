El Consell de Garanties Estatutàries veu inconstitucional la llei que limita la compra especulativa d’habitatge
L’òrgan jurídic, els dictàmens del qual no són vinculants, ha pres la decisió per unanimitat
Quim Bertomeu
El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, l’òrgan que vetlla per la legalitat de les lleis del Parlament i del Govern, ha avisat aquest dimarts que la norma que prepara la Cambra catalana per limitar la compra especulativa d’habitatge incompleix diversos articles de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Segons el dictamen, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la llei vulnera el dret a la propietat i a l’herència (article 33 de la Constitució) i el dret a la llibertat d’empresa (article 38). També considera que envaeix competències estatals en matèria d’obligacions contractuals (l’article 149) i incompleix l’Estatut en matèria de dret civil (article 129).
El Consell de Garanties Estatutàries ha pres totes aquestes consideracions per la unanimitat dels seus membres, cosa que reforça les seves conclusions. Els dictàmens d’aquest òrgan no són vinculants, per la qual cosa els promotors de la llei podrien tirar endavant amb la norma, però no està ben vista saltar-se les seves recomanacions.
Aquesta és una norma que el Govern del PSC i els Comuns van pactar al seu dia com a mesura estrella per combatre les dificultats per accedir a l'habitatge. En la seva elaboració també han participat activament ERC i la CUP. La previsió inicial, abans de conèixer-se la decisió del Consell, és que es portés a votació definitiva en un ple de tardor. La llei pretén limitar la compra d’habitatges amb finalitats especulatives a les zones de mercat residencial tensionat i va ser impugnada per Junts i el PP.
Els impulsors de la llei la van tramitar pel procediment d’urgència, al considerar que cal implementar al més aviat possible les mesures per facilitar l’accés a l'habitatge. No obstant, el Consell de Garanties també qüestiona aquesta urgència: considera que és una matèria prou complexa com per haver de reformar-se pels procediments habituals més garantistes i no pels procediments urgents.
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