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El telèfon 112 té problemes tècnics i no pot atendre correctament algunes trucades

La Generalitat de Catalunya recomana trucar al 061 per a emergències mèdiques

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers. / ACN

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ACN

ACN

Barcelona

El telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resol el problema a l'altre número de telèfon.

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