Nou ferits en un accident en una atracció de fira a la festa major de Tona
La fira d'atraccions ha quedat clausurada
Nou persones, vuit de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les dotze de la nit d'aquest dimarts. Fins al lloc s'hi van desplaçar sis ambulàncies del SEM, tres dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la Policia Local i dels Mossos.
Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets, mentre que cinc van haver de ser traslladats a l'Hospital de Vic. Dos d'aquests troben en estat menys greu i tres en estat lleu.
Inspecció ocular
Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident. Fonts policials han explicat a l’ACN que al llarg d’aquest dimarts es farà una inspecció ocular a la zona per recavar informació.
Està previst que en aquest procediment també hi participin tècnics del Departament de Treball, per determinar si l’atracció disposa de tots els permisos i té les revisions en regla.
L'Ajuntament de Tona ha informat sobre l'accident a través de les xarxes socials i ha traslladat el seu suport als afectats. També els ha desitjat "una ràpida recuperació".
La fira d'atraccions, ubicada a l'esplanada de la Canal de la població, ha quedat clausurada.
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