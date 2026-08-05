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Així és el vehicle de la Generalitat que ajuda a mantenir les comunicacions dels ciutadans en casos d’emergències

El vehicle, amb diverses prestacions, està preparat per circular per l’entorn rural i en zones complicades

El nou vehicle de reforç de la connectivitat per garantir les comunicacions en situacions d'emergència presentat pel Govern.

El nou vehicle de reforç de la connectivitat per garantir les comunicacions en situacions d'emergència presentat pel Govern. / ACN

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ACN

ACN

Barcelona

El Departament d’Interior i Seguretat Pública ha sumat un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d’emergències. Es tracta d’una unitat mòbil, amb una antena desplegable, que dona “cobertura provisional bàsica”, ha afirmat el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, en casos d’incendis, ventades, inundacions, incidències en la infraestructura o en apagades com la viscuda l’abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades a usuaris de diferents operadores. Tort ha precisat que té una autonomia, com a mínim, de 48 hores i el seu radi d’actuació és d’entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara, és el primer vehicle i que ja pot “començar a funcionar” si cal.

El secretari de Telecomunicacions ha assenyalat que “permet restablir temporalment la cobertura mòbil” i d’aquesta manera, es puguin rebre, per exemple, els avisos de Protecció Civil, els missatges ES-Alert o trucar al 112. Tort ha explicat que també és un “vehicle multioperador”, ja que permet “dotar, reforçar o recuperar” la senyal de 4G i 5G en zones afectades.

Interior del nou vehicle de reforç de la connectivitat per garantir les comunicacions en situacions d'emergència presentat pel Govern.

Interior del nou vehicle de reforç de la connectivitat per garantir les comunicacions en situacions d'emergència presentat pel Govern. / ACN

Tort ha fet èmfasi en què “les mateixes situacions d’emergències també poden tenir un impacte”. En aquest sentit, ha apuntat que poden “malmetre” material com ara cablejat i torres de telecomunicacions, entre d’altres. “En els incendis de Paüls es van cremar cables”, ha recordat sobre els focs del juliol de l’any passat. 

El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital ha assegurat que és la primera unitat motoritzada d’aquest tipus i que està disponible per a emergències que sorgeixin “durant tot l’any”. Ha indicat que es farà valoració de la seva eficàcia i, en tot cas, s’avaluarà la possibilitat de “redimensionar” el servei.

Per una altra part, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha destacat que aquesta “eina” contribueix a la prevenció. “És molt important tot l'àmbit de telecomunicacions ja estan integrats en les nostres planificacions, en els nostres comitès de seguiment”, ha remarcat Solé.

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El vehicle està preparat per circular per l’entorn rural i en zones complicades. Ha comptat amb una inversió inicial de 422.500 euros. Compta amb una antena mòbil desplegable i que serveix per connectar-se per radioenllaç a alguna torre o infraestructura que “continuï operativa, ha puntualitzat el secretari. Alhora, pot fer connexió via satèl·lit. 

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