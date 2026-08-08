José Miguel Viñas, meteoròleg: «La presència de núvols baixos és el que més pot limitar l’observació de l’eclipsi»
L’expert, vinculat a la plataforma Meteored, afirma que el pitjor escenari seria que el 12 d’agost fos un dia molt tempestuós o amb temps borrascós: «És molt poc probable que l’atmosfera evolucioni cap a aquestes condicions»
Valentina Raffio
Quin és l’escenari meteorològic que més preocupa de cara a l’eclipsi i què n’impediria completament l’observació?
El pitjor escenari seria que el 12 d’agost fos un dia molt tempestuós o amb temps borrascós, però és molt poc probable que durant els dies que falten per a l’eclipsi l’atmosfera evolucioni cap a aquestes condicions desfavorables. Tot apunta que el dia de l’eclipsi dominarà el temps sec, assolellat i molt calorós a la major part de la franja de totalitat.
A dia d’avui, és aquest un escenari probable en alguna zona d’Espanya durant el dia de l’eclipsi?
L’única zona on es preveuen algunes tempestes a la tarda són les muntanyes del nord-est de la Península i del sud-est. En aquestes àrees sí que es preveu nuvolositat al llarg de la tarda. També al nord de Galícia i Astúries hi podrà haver núvols al cel.
Es parla molt del “risc de núvols”. Quins tipus són realment els més problemàtics per observar un eclipsi com el del 12 d’agost?
La presència de núvols baixos o estratificats és el que més podria limitar l’observació de l’eclipsi. A les zones de muntanya on hi hagi activitat tempestuosa, els cúmuls de gran desenvolupament que acabin provocant alguna tempesta també generen núvols baixos i mitjans que poden arribar a ocupar una gran extensió.
Si finalment l’eclipsi coincideix amb un dia ennuvolat, com canviaria l’experiència d’observació? Es podrien continuar apreciant algunes de les fases del fenomen o algun canvi en la lluminositat del cel?
Encara que no es pogués observar directament el disc solar en les diferents fases de l’eclipsi, es percebria un enfosquiment progressiu del cel, sobretot a partir del moment en què el Sol queda tapat per la Lluna al voltant d’un 70%. A partir d’aquest moment i fins a la totalitat, a banda de continuar reduint-se la lluminositat ambiental, tot queda impregnat d’una llum cendrosa força estranya, diferent de la que es produeix cada dia quan es pon el Sol i s’acosta la nit.
Un altre dels factors que genera preocupació és la calor. Hi ha indicis que es puguin registrar temperatures extremes a la franja de totalitat el 12 d’agost?
El 12 d’agost serà, previsiblement, una jornada molt calorosa. La calor arribarà a ser extrema en algunes zones de la franja de totalitat, com la vall mitjana de l’Ebre, on es podran assolir màximes de 40 °C. En moltes altres localitats se superaran els 35 °C.
Més enllà dels núvols i la calor, quines altres variables meteorològiques podrien condicionar l’experiència?
La cobertura nuvolosa i la sensació tèrmica —combinació de temperatura i humitat— són, en principi, les variables meteorològiques determinants en aquesta experiència única.
Quan començaran a ser realment fiables les previsions meteorològiques per saber quines zones tindran les millors condicions d’observació?
Si en les pròximes actualitzacions dels models de predicció es manté l’escenari de temps anticiclònic i estabilitat atmosfèrica, a partir del cap de setmana es podrà oferir una predicció amb un nivell de confiança alt i poca incertesa. Amb un temps més canviant, caldria esperar fins al dia abans —o fins i tot unes hores abans— per saber amb certes garanties quines serien les zones òptimes d’observació.
Hi ha zones d’Espanya que, per la seva climatologia habitual a l’agost, parteixin amb avantatge per gaudir de cel serè durant l’eclipsi?
Sens dubte, la Meseta Nord, ja que el temps dominant durant aquest mes és sec i assolellat, a més de calorós. La zona de Castella i Lleó travessada per la franja de totalitat, amb l’excepció dels Montes de León, la muntanya palentina i el Sistema Ibèric —a l’est de la comunitat—, és un indret amb condicions idònies, a priori, per poder observar l’eclipsi sense núvols al cel.
En cas que les previsions canviïn durant els dies previs, amb quanta antelació recomanaria decidir si val la pena desplaçar-se a una altra zona per buscar millors condicions?
Si el temps fos molt canviant, la decisió s’hauria de deixar per al mateix matí del 12 d’agost, cosa que no és la millor opció, ja que aquell dia hi haurà molts desplaçaments per carretera i, previsiblement, la circulació serà complicada a les vies principals i en algunes de secundàries situades dins la franja de totalitat.
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