Rodalies té actius el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques a les seves estacions
La nova empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions millora de manera significativa els percentatges de disponibilitat
Més de la meitat de les estacions de fora de l’àrea de Barcelona no són accessibles
Pau Lizana Manuel
L’estat, sovint deplorable, dels ascensors i les escales mecàniques a les estacions de Rodalies ha estat motiu de queixa per part dels usuaris, especialment de les persones amb mobilitat reduïda, que tenen problemes per accedir a les andanes i als trens. De fet, el març del 2025 hi havia més estacions amb l’ascensor avariat que no pas actiu: només funcionaven al 47% de les estacions de la xarxa que depenen de Renfe. Aquell mateix mes només funcionaven el 54% de les escales mecàniques. El pla de xoc de Rodalies desplegat a la tardor, però, ha permès començar a redreçar la situació: ja funcionen el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques.
El principal problema que impedia el funcionament dels equipaments era, sobretot, «un problema amb el contracte de manteniment», segons denuncien fonts de Renfe. El contracte de l’antiga empresa encarregada del manteniment d’aquests aparells, Schindler, va acabar el febrer de l’any passat. Aleshores va assumir el servei la nova adjudicatària, TKE Elevadores, que afrontava el repte de reflotar unes màquines que fallaven en bona part de la xarxa.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, admet que es proposaven solucionar el gruix del problema «en dos mesos», però l’empresa va demanar «com a mínim sis» perquè els avenços es poguessin començar a notar.
«Cal reconèixer que han complert», celebra Paneque. Segons les dades de Renfe, el desembre del 2025 —deu mesos després que TKE assumís el servei—, els percentatges d’escales i ascensors en funcionament ja havien millorat sensiblement. En concret, funcionaven el 69% dels ascensors i el 68% de les escales, davant del 47% i el 54%, respectivament, del març del mateix any.
«Són dades de projectes que poden semblar menors, però que avancen cap a la millora de l’accessibilitat del servei», assegura Paneque. «Es va complint el que vam prometre fa uns mesos, però sabem que encara som lluny de l’excel·lència», remarca la consellera.
Accessibilitat pendent
Les dades que comparteixen fonts de Renfe i la mateixa consellera en una atenció als mitjans corresponen únicament a les estacions que són titularitat de l’operadora ferroviària. Així, en queden excloses algunes estacions importants com les de passeig de Gràcia, Sants, l’Estació de França, Girona o Lleida-Pirineus, a més de la gran majoria d’estacions on només s’aturen trens de Regionals.
En total, són 94 estacions que queden fora d’aquest còmput i que, en molts casos, no estan adaptades.
Així ho reflecteix l’última actualització del Pla de Rodalies, el document base sobre les infraestructures ferroviàries catalanes que es va actualitzar al gener per encarar la segona meitat de la dècada. Segons el pla, 47 de les 91 estacions que són fora de l’àmbit de Barcelona —un 51%— no són accessibles.
Són totes aquelles on només s’aturen trens de Regionals i també el tram Vic-Puigcerdà de l’R3. D’aquestes 47 estacions pendents de fer accessibles, només dues —Camallera i Colera, a Girona— estan en obres per adaptar-se a les persones amb mobilitat reduïda. Tres baixadors més —els de Llançà, Camarles-Deltebre i Camp-redó— tenen els projectes en redacció.
A l’àmbit de Rodalies de Barcelona, la situació millora notablement. Hi ha 18 estacions de 110 —poc més d’un 16%— que no són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. D’aquestes, sis estacions ja estan en obres per ser adaptades —bona part dels baixadors de Montcada, Molins de Rei i Santa Perpètua de Mogoda-la Florida— i deu més tenen en redacció un projecte d’obres per adaptar-les.
Problemes amb les andanes
A aquestes estacions cal sumar-hi 11 més a Rodalies de Barcelona i 28 a la resta de la xarxa ferroviària catalana que no compleixen els estàndards d’altura de les andanes. Això fa que, per pujar a alguns trens, hi hagi un desnivell insalvable per a la majoria de cadires de rodes.
El mateix passa en algunes estacions en corba que sí que compleixen tots els requisits i que, sobre el paper, són accessibles, com Gavà. Quan hi arriben determinats models de tren, la distància entre l’andana i el vagó tampoc no es pot superar.
A 15 estacions de la xarxa catalana, les persones amb mobilitat reduïda poden optar pel servei Adif Acerca per poder pujar als trens de Regionals. Tanmateix, el servei és lluny d’arribar a tots els baixadors de la xarxa que no són accessibles i, en la majoria dels casos, cal sol·licitar l’ajuda amb almenys 12 hores d’antelació.
A més, presenta alguns problemes de disponibilitat. La setmana passada, un home i una dona en cadira de rodes que volien pujar al tren a Torredembarra es van trobar que la grua elevadora que els havia de permetre accedir al vagó no tenia bateria.
Com que l’estació no disposava de carregador, la solució va implicar que l’operari acompanyés els usuaris fins a Tarragona, aconseguís un carregador i tornessin cap a Torredembarra per poder agafar un altre tren.
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