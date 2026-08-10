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Els Agents Rurals despleguen un dispositiu especial amb més 150 efectius per l'eclipsi

El cos reforçarà la vigilància als espais naturals amb els diferents grups de suport

El dispositiu mobilitzarà uns 150 agents rurals.

El dispositiu mobilitzarà uns 150 agents rurals. / Agents Rurals

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ACN

ACN

Girona

Els Agents Rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva amb motiu de l'eclipsi solar de dimecres. El dispositiu, que es desplega des d'aquest dilluns, ampliarà l'horari de servei per reforçar la vigilància dels espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants arreu del territori. El cos intensificarà les actuacions de prevenció d'incendis forestals i del control del compliment de la normativa ambiental. El dispositiu compta amb la participació dels grups de suport aeri i marí, i el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme. Està coordinat amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les Agrupacions de Defensa Forestal, ajuntaments i gestors dels espais naturals.

Els Agents Rurals també col·laboraran en les tasques de vigilància dels accessos als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant, on el Departament de Territori ha establert una restricció temporal d'accés que afecta entre les 21 hores del dimarts 11 i les 8 hores del dijous 13.

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Des del cos fan una crida a la responsabilitat a l'hora de gaudir de l'eclipsi solar i respectar el medi ambient davant el perill d'incendi forestal.

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