Els Mossos busquen un parapentista desaparegut dissabte a Àger
Els Bombers van rastrejar diumenge la zona, però no en van trobar cap indici
Els Mossos d'Esquadra han reprès aquest dilluns la recerca al Montsec del parapentista belga de 56 anys del qual no se sap res des de dissabte, amb un helicòpter i patrulles terrestres, i preveuen activar també la unitat de drons. La policia treballa amb la hipòtesi que l'home, que s'allotjava a Àger, a la Noguera, es va enlairar amb el parapent, però no ho pot confirmar ni sap des de quin punt ho hauria fet. En cas que hagués patit un accident durant el vol, els investigadors assenyalen que podria haver recorregut diversos quilòmetres, fet que dificulta la localització. Els Bombers van rastrejar diumenge el massís per terra i aire sense localitzar-lo ni trobar la vela del parapent.
Els Bombers van donar per acabada la seva intervenció a les vuit del vespre de diumenge i van deixar la recerca en mans dels Mossos d'Esquadra. Durant la jornada, van fer volar drons i un helicòpter i van sobrevolar les zones sensibles on l'home podria haver anat a parar. Paral·lelament, es va demanar a la Guàrdia Civil que ampliés la recerca a l'Aragó davant la possibilitat que el parapentista hi hagués arribat volant, però tampoc no es van obtenir resultats.
L'alerta es va activar dissabte a la nit, quan una familiar va avisar que feia diverses hores que no podia contactar amb l'home. Segons fonts policials, el desaparegut havia comunicat que tenia previst volar amb parapent, tot i que havia expressat dubtes sobre si fer-ho per les condicions meteorològiques. Els Bombers i els Mossos van iniciar la recerca aquella mateixa nit amb drons i gossos, però la van interrompre sense trobar indicis.
L'home, un parapentista experimentat, s'allotjava en un càmping d'Àger, a la Noguera, i els serveis d'emergències van poder confirmar que dissabte va sortir de l'allotjament amb el parapent.
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