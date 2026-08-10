El Govern retransmetrà en directe l’eclipsi solar total des de l'Observatori de l'Ebre
El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l’observació de les diferents fases del fenomen
La Generalitat retransmetrà en directe l’eclipsi solar total del 12 d’agost des de l’Observatori de l’Ebre, a Roquetes (Baix Ebre), l’únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l’observació de les diferents fases del fenomen.
La jornada començarà a les 12.30 hores amb els parlaments institucionals i continuarà a les 16.00 hores amb les conferències científiques. A les 19.36 hores, coincidint amb l’inici de l’eclipsi, començarà la retransmissió específica del fenomen.
Entre els participants de la jornada hi haurà el premi Nobel de Física Didier Queloz; l’astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker; el primer astronauta espanyol a viatjar a l’espai i actual president d’Hispasat, Pedro Duque; el sotsdirector de l’Observatori Vaticà, Pavel Gabor, i la investigadora del NASA Goddard Space Flight Center Teresa Nieves-Chinchilla. També hi intervindran el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador J. Ribas; el responsable de cultura científica de l’Observatori de l’Ebre, Juan José Curto, i l’astrofísic de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) Ignasi Ribas.
Les conferències tractaran qüestions com el llegat dels grans observatoris, la vida humana més enllà de la Terra, els reptes de l’exploració espacial, la recerca d’altres mons i la meteorologia espacial. Abans de l’eclipsi, Ribas explicarà les diferents fases del fenomen i les característiques que es podran observar.
La jornada inclourà també el llançament de tres globus sonda del Servei Meteorològic de Catalunya, equipats amb radiosondes per estudiar com la disminució sobtada de la radiació solar afecta variables com la temperatura, la humitat, la pressió i el vent a diferents altituds.
L’eclipsi començarà a les 19.36 hores i la fase de totalitat arribarà al sud del país al voltant de les 20.30 hores. Durant aproximadament un minut i mig, la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l’enfosquiment sobtat del cel.
"Que qualsevol persona pugui viure aquest moment històric"
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que la retransmissió permetrà que “qualsevol persona, sigui on sigui, pugui viure aquest moment històric” i ha defensat que l’objectiu és que l’eclipsi deixi un llegat en forma de més interès per la ciència i la recerca. El Govern assenyala que el directe també permetrà seguir el fenomen a les persones que no es puguin desplaçar fins a la franja de totalitat o als punts d’observació habilitats, així com des de les zones on les condicions meteorològiques dificultin l’observació directa.
L’Observatori de l’Ebre ha estat escollit com a escenari principal tant per la seva ubicació com pel seu valor científic i històric. El centre va iniciar l’activitat el 1904 per estudiar les relacions entre el Sol i la Terra i es va presentar públicament davant la comunitat científica el 30 d’agost de 1905, coincidint amb l’últim eclipsi solar total visible des de Catalunya.
La iniciativa forma part de ‘Catalunya mira al cel’, el programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats per coordinar la preparació de l’eclipsi i fomentar la cultura científica i les vocacions relacionades amb l’astronomia i l’espai. La retransmissió es farà amb la col·laboració de l’Observatori de l’Ebre i el Parc Astronòmic del Montsec.
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